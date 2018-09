Americká skupina zo sedemdesiatych rokov The Monkees vydajú v októbri vianočný album

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) – Americká kapela The Monkees vydá na budúci mesiac svoj prvý vianočný album. Nahrávka sa bude volať Christmas Party a na trh sa dostane 12. októbra.

Novinka bude obsahovať skladby, ktoré tento rok naspievali a nahrali žijúci členovia formácie Micky Dolenz, Michael Nesmith a Peter Tork. Piesne Silver Bells a Mele Kalikimaka budú podľa informácií magazínu Rolling Stone obsahovať vokály z archívnych nahrávok ich zosnulého kolegu Davyho Jonesa.

O produkciu albumu sa postaral Adam Schlesinger z už nefungujúcej skupiny Fountain of Wayne. Autormi skladieb sú napríklad Rivers Cuomo z formácie Weezer, Andy Partridge z XTC či Peter Buck, ktorý pôsobil v skupine R.E.M., so Scottom McCaugheym z Minus 5.

Schlessinger sa tiež autorsky podpísal pod jednu skladbu, a to pod House of Broken Gingerbread. Tú napísal v spolupráci so spisovateľom Michaelom Chabonom.

Tracklist albumu The Monkees – Christmas Party:

1. Unwrap You at Christmas

2. What Would Santa Do

3. Mele Kalikimaka

4. House of Broken Gingerbread

5. The Christmas Song

6. Christmas Party

7. Jesus Christ

8. I Wish it Could Be Christmas Every Day

9. Silver Bells

10. Wonderful Christmastime

11. Snowfall

12. Angels We Have Heard on High

13. Merry Christmas, Baby

The Monkees The Monkees pôsobili na hudobnej scéne s prestávkami od roku 1966 do roku 2016. Vznikli v roku 1965 v zložení Micky Dolenz, Peter Tork, Michael Nesmith a Davy Jones. Posledný menovaný v roku 2012 zomrel. Debutový, eponymný album uviedli na trh v októbri 1966 a posledný, dvanásty Good Times! v máji 2016. Na konte majú hity ako Daydream Believer, A Little Bit Me, A Little Bit You či I’m a Believer, ktorý sa objavil aj vo filme Shrek (2001). Mali tiež vlastný seriál The Monkees (1966 – 1968).

Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.