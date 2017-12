Americká veteránka Venus Williamsová nechystá koniec kariéry, má zálusk na olympijské hry v Tokiu

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 4. decembra (WebNoviny.sk) – Americká tenisová veteránka Venus Willaimsová sa zďaleka nechystá končiť. Má v podvedomí olympijské hry 2020 v japonskom Tokiu.

„V dohľadnom čase neplánujem záver kariéry. To podujatie pod piatimi kruhmi mám na zreteli. Či to nie je divoké? Pokúsim sa zostať dovtedy v dianí,“ povedala 37-ročná Venus v rámci interview pre Entrepreneur, citoval to web Tenisovej asociácie žien (WTA).

Bývalá jednotka svetového rebríčka vo dvojhre aj štvorhre Venus aktuálne figuruje na piatej pozícii v singlovom renkingu.

Na OH má medailovú bilanciu 4-1-0. Triumfovala vo dvojhre v Sydney 2000, kde získala aj zlato vo štvorhre so svojou mladšou sestrou Serenou, deblový úspech si zopakovali v Pekingu 2008 a Londýne 2012. Venus okrem toho bola vo finále mixu v Riu de Janeiro 2016 s Rajeevom Ramom.