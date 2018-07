Americké stroje zrejme vychádzajú výhodnejšie, vraví minister Sólymos na nákup stíhačiek

BRATISLAVA 11. júla (WebNoviny.sk) – Minister životného prostredia László Sólymos zahlasuje za nákup amerických stíhačiek F-16, povedal pred zasadnutím vlády, ktorá sa zaoberala okrem iného aj otázkou nákupu amerických stíhačiek. Minister sa s návrhom riešenia oboznámil už počas minulého pracovného týždňa.

„Ja som to videl už minulý týždeň, keď nám poslali z rezortu obrany potrebné podklady. Nechcem teraz polemizovať, či to Slovensko potrebuje alebo nie, americké stroje zrejme vychádzajú výhodnejšie,“ povedal Sólymos.

Riešenie situácie kritizujú aj predstavitelia politickej opozície. Strana Sloboda a Solidarita reagovala, že rozhodnutie o stíhačkách si vzhľadom na obrovské množstvo peňazí vyžaduje široký politický konsenzus. Liberáli žiadajú tiež odbornú a verejnú diskusiu.

Ministerstvo obrany v utorok zverejnilo návrh o budúcnosti nadzvukového letectva, v ktorom vládnej zostave odporúča americké stroje F-16 Block 70/72. Na nové stíhacie lietadlá by mala vláda minúť viac ako jednu miliardu eur, pričom by bola Slovenská republika vôbec prvou krajinou v Európskej únii, ktorá by mala vo výzbroji najnovšie F-16.