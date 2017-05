Americkí astronauti z ISS uskutočnili 200. výstup do vesmíru

MYS CANAVERAL 12. mája (WebNoviny.sk) – Dvojica amerických astronautov z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) uskutočnila dnes jubilejný 200. výstup do otvoreného kozmu, počas ktorého sa venovala plánovanej inštalácii, výmene a údržbe zariadení na vonkajšom plášti ISS. S odvolaním sa na vyhlásenie NASA o tom informovala agentúra DPA.

Astronautka Peggy Whitsonová a jej kolega Jack Fischer mali počas vesmírnej vychádzky vymeniť palubný blok s elektronikou, nainštalovať ochranný štít a vykonať ďalší údržbu.

Ich výstup do kozmu mal pôvodne trvať šesť a pol hodiny, pre problémy so skafandrom jedného z astronautov ho však o dve hodiny skrátili. Problémy nastali ešte počas rannej prípravy na výstup, keď z Fisherovej chladiacej hadice, ktorou sa do skafandra pred výstupom do kozmu dodáva voda a kyslík, začala vytekať voda, uviedla agentúra AP.

Astronauti si následne pomohli hadicou Whitsonovej, v dôsledku toho sa však znížila celková výdrž batérie ich skafandrov a vesmírna vychádzka sa tak musela skončiť skôr. Počas výstupu sa preto venovali len hlavnej úlohe, a síce výmene elektroniky.