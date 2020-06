Americkí výrobcovia čipov žiadajú od vlády 37 miliárd dolárov

Asociácia polovodičového priemyslu reaguje na minuloročný zákaz vlády Spojených štátov amerických, ktorého účelom bolo zamedziť obchodným aktivitám medzi americkými výrobcami čipov a čínskou spoločnosťou Huawei. Od federálnej vlády žiadajú 37 miliárd dolárov.

Dôvodom žiadosti výrobcov mikročipov je údajné ohrozenie ich konkurencieschopnosti na svetovom technologickom trhu. Čínska spoločnosť Huawei, ktorá je v súčasnosti jednou z popredných dodávateľov sieťových a telekomunikačných technológií, bola totiž jedným z hlavných odoberateľov amerických mikročipov.

Žiadosť prišla niekoľko dní po tom ako vláda Donalda Trumpa otvorila rokovania s americkou firmou Intel a taiwanskou firmou TSMC. Témou bolo plánované vybudovanie továrne na mikročipy v americkom štáte Arizona. Zamestnať by mala 1600 ľudí. Technologické firmy požadujú, aby im vláda pomohla vyrovnať straty spôsobené zákazmi.

Dôsledky môžu byť katastrofálne

Analytická spoločnosť Boston Consulting Group pred niekoľkými mesiacmi zverejnila štúdiu, podľa ktorej by zamedzenie prístupu spoločností ku svetovému technologickému trhu mohlo spôsobiť výrazný prepad mikročipového odvetvia v USA. Mikročipy a ich výroba sú totiž kľúčovými prvkami moderných technologických výdobytkov a konceptov, akými sú napríklad inteligentné mestá, umelá inteligencia, cloud alebo procesy digitalizácie. Spojené štáty americké boli pomerne dlho lídrom v oblasti vývoja a výroby mikročipov s trhovým podielom na úrovní 45 až 50 percent.

Podľa rovnakej štúdie by americkí výrobcovia mikročipov v porovnaní so súčasnosťou stratili až 8-percentný trhový podiel a 16 percent tržieb v priebehu nasledujúcich 3 až 5 rokov. Stalo by sa tak v prípade, že terajšie obmedzenia uvalené na čínske firmy zostanú v platnosti. Ak by vláda zaviedla opatrenia zamedzujúce akúkoľvek spoluprácu medzi americkými a čínskymi firmami, tieto straty by sa zvýšili na úroveň až 18 percent zo súčasného trhového podielu a 37 percent poklesu tržieb. Takýto scenár by znamenal, že USA svoje technologické prvenstvo v mikročipovom odvetví stratí v priebehu niekoľkých rokov. Lídrom sa tak pravdepodobne stane Južná Kórea.

