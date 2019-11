Americký exprezident Carter podstúpi operáciu, zákrok má zmierniť tlak na mozog

Bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera v pondelok večer prijali do nemocnice v Atlante. Niekdajší šéf Bieleho domu tam podstúpi zákrok na zmiernenie tlaku na mozog, ktorý spôsobilo krvácanie v dôsledku jeho nedávnych pádov, uviedla jeho hovorkyňa Deanna Congileo. Operácia, ktorú vykonajú lekári v Emory University Hospital, je naplánovaná na utorok. Carter odpočíva v pohodlí a je s ním jeho manželka Rosalynn, dodala hovorkyňa.

Deväťdesiatpäťročný Carter tento rok spadol minimálne tri razy. Po prvý raz na jar, pričom po páde musel podstúpiť výmenu bedrového kĺbu. Po páde zo 6. októbra zase skončil so 14 stehmi, no aj napriek tomu vycestoval do Nashvilleu v Tennessee, kde pomohol neziskovej organizácii Habitat for Humanity so stavbou domu.

O pár týždňov na to ho na krátko hospitalizovali po tom, čo 21. októbra spadol a spôsobil si menšiu zlomeninu panvy. Carter bol prezidentom USA v rokoch 1977 – 1981. Je najstarším žijúcim americkým prezidentom.