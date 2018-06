Americký futbal čelí výzve, hráč žiada výnimku pri užívaní marihuany zo zdravotných dôvodov

NEW YORK 1. júna (WebNoviny.sk) – Terapeutické užívanie marihuany dlho rozdeľuje spoločnosť, nielen, v USA a najnovšie dileme – povoliť či nie, čelí aj zámorská liga amerického futbalu NFL. Povestnú 13. komnatu otvoril ofenzívny hráč Mike James, ktorý oficiálne požiadal vedenie súťaže o udelenie výnimky.

Dvadsaťsedemročný James. podľa jeho slov, trpí chronickými bolesťami a marihuana je jediný prostriedok, ktorý mu umožňuje pokračovať v aktívnej kariére. Jeho žiadosť NFL v máji zamietla, pretože nenašlo dostatočný dôkaz o Jamesových bolestiach, ale rozhodnutie nie je konečné a vyjednávania budú pokračovať.

Jamesa v roku 2013 draftovala v šiestom kole Tampa Bay. V nováčikovskej sezóne si však zlomil členok a následne po operácii sa dostavili bolesti. Jeho problémy dospeli až k tomu, že si vytvoril závislosť na analgetikách.

„Najprv som bral predpísanú dávku, ale potom som našiel spôsob ako sa dostať k liekom navyše. Nikdy som si neuvedomil, aká je závislosť devastujúca. Marihuana mi však ponúka alternatívu. Viem, že svojou žiadosťou veľa riskujem, no verím, že je to moja šanca dostať späť svoj život a zároveň dať nádej aj iným hráčom,“ povedal pre BBC James, ktorý aktuálne nemá podpísanú zmluvu so žiadnym klubom.

Na jeho stranu sa postavil aj bývalý šampión NBA Matt Barnes, keď prezradil, že „tráva“ je pomerne rozšírená medzi hráčmi v basketbalovej profilige.