Americký hudobník Jerry Lee Lewis utrpel mŕtvicu, lekári očakávajú jeho úplné uzdravenie

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) – Americký rock’n’rollový hudobník Jerry Lee Lewis utrpel slabú mŕtvicu. Informáciu potvrdili jeho zástupcovia na sociálnej sieti Facebook s tým, že v súčasnosti sa zotavuje v Memphise a lekári očakávajú jeho úplne uzdravenie.

Dodali tiež, že muzikant sa chce čoskoro vrátiť do štúdia a nahrať gospelový album. Osemdesiattriročný hudobník takisto plánuje koncertovať.

Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis je známy hitmi ako Great Balls of Fire, Breathless, High School Confidential či Whole Lotta Shakin‘ Goin‘ On. V roku 1986 ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy a v roku 2004 ho magazín Rolling Stone zaradil medzi 100 najlepších interpretov a interpretiek všetkých čias. Rovnako známy je ale aj škandálmi v súkromnom živote, ako napríklad predčasným ukončením turné po tom, ako sa verejnosť dozvedela o jeho manželstve s trinásťročnou sesternicou Myrou Gale. Práve jej brat Rusty bol kedysi ženatý s Lewisovou siedmou manželkou Judith Brown.