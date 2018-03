Americký minister obrany Mattis varoval sýrske vládne jednotky, aby nepoužívali chemické zbrane

MASKAT 11. marca (WebNoviny.sk) – Americký minister obrany Jim Mattis varoval sýrske vládne jednotky, aby nepoužívali chemické zbrane. Dodal, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa jasne uviedla, že „by nebolo múdre používať počas bojov v krajine plyn“.

Politik povedal novinárom počas cesty na Blízky východ, že ho rozrušili správy o obetiach spomedzi civilistov, ktorí zomreli v dôsledku bombardovania jednotkami prezidenta Baššára al-Asada. „V súčasnosti dostávame správy. Nemám žiadne dôkazy, ktoré by som vám mohol ukázať, no viem o správach, podľa ktorých použili chlór,“ povedal minister predtým, ako v nedeľu pricestoval do Ománu.

Šéf Pentagonu vyhlásil, že Rusko, ktoré podporuje sýrske vládne jednotky, môže mať spoluvinu na úmrtí mnohých civilistov.Zástupca sýrskeho ministra zahraničných vecí odmietol podozrenia, podľa ktorých vojaci použili počas útokov v niektorých častiach predmestia Damasku plyn. Počas sobotnej tlačovej konferencie dodal, že povstalecké skupiny vo Východnej Ghúte prinesú ďalšie podobné nepravdivé správy obviňujúce sýrsku armádu.