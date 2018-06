Americký minister obrany ubezpečil Soul, že USA vojakov z polostrova nestiahnu

SOUL 28. júna (WebNoviny.sk) – Americký minister obrany Jim Mattis vyhlásil, že USA ponechajú terajší počet svojich vojakov na Kórejskom polostrove, hoci pokračujú rokovania so Severnou Kóreou o denuklearizácii.

Mattis, ktorý sa vo štvrtok zastavil v Soule cestou z Číny do Japonska v rámci týždňovej cesty po Ázii, povedal, že záväzok USA voči Južnej Kórei zahŕňa „zachovanie terajšej úrovne amerických síl“ na polostrove.

Vyjadrenie šéfa amerického rezortu obrany vyznelo ako snaha o ukončenie dohadov, že USA stiahnu svojich vojakov z polostrova. Americký prezident Donald Trump totiž po summite so severokórejským lídrom Kim Čong-unom 12. júna povedal, že by rád stiahol všetkých 28 500 vojakov z Južnej Kórey. „Chcem priviesť našich vojakov domov,“ povedal vtedy Trump, hoci dodal, že to „teraz nie je súčasťou rovnice“.