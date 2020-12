Americký minister spravodlivosti William Barr odstupuje z funkcie, súvisí to aj s napätím medzi ním a Trumpom

Americký minister spravodlivosti William Barr, jeden z najoddanejších spojencov dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa, sa rozhodol odstúpiť z funkcie v súvislosti s pretrvávajúcim napätím medzi ním a hlavou štátu pre Trumpove nepodložené tvrdenia o volebnom podvode a vyšetrovanie syna budúceho prezidenta Joea Bidena.

Barr v pondelok navštívil Biely dom, kde Trumpovi odovzdal svoju rezignáciu. „Na základe žiadosti Bill opustí úrad tesne pred Vianocami, aby mohol stráviť sviatky s rodinou,“ oznámil Trump prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.

Trump, ktorý stále odmieta priznať svoju prehru v prezidentských voľbách, verejne vyjadril rozhorčenie, keď Barr pre agentúru The Associated Press skonštatoval, že ministerstvo spravodlivosti nenašlo dôkazy o rozsiahlom podvode, ktorý by zmenil výsledok volieb. Trumpa tiež rozčúlilo, keď ministerstvo pred voľbami neoznámilo vyšetrovanie Huntera Bidena, napriek tomu, že by to bolo proti zásadám rezortu.

Barr vo svojej rezignácii uviedol, že Trumpovi v pondelok oznámil, aký je stav vyšetrovania ministerstva v súvislosti s obvineniami z volebného podvodu a tiež ho uistil, že v tejto činnosti budú pokračovať. Jeho posledným dňom v úrade bude 23. december. Na poste ho nahradí jeho doterajší zástupca Jeff Rosen.