Americký Pentagon odložil vojenskú prehliadku ku Dňu Veteránov, ktorú nariadil Donald Trump

WASHINGTON 17. augusta (WebNoviny.sk) – Americké ministerstvo obrany oznámilo, že vojenská prehliadka ku Dňu Veteránov vo Washingtone, ktorú nariadil prezident Donald Trump, sa nebude konať tento rok.

Hovorca Pentagonu Rob Maning vo štvrtok uviedol, že sa armáda a Biely dom „dohodli na preskúmaní možností v roku 2019“.

Predražená prehliadka

Oznámenie prišlo niekoľko hodín po tom, čo tlačová agentúra The Associated Press (AP) s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informovala, že prehliadka by mala stáť okolo 92 miliónov dolárov (v prepočte 80,9 milióna eur).

To je podľa predbežných odhadov trikrát viac ako pôvodne navrhoval Biely dom. Podľa zmienených predstaviteľov, ktorí s agentúrou komunikovali pod podmienkou anonymity, by zhruba 50 miliónov dolárov (43,9 milióna eur) Pentagon stáli výdaje na lietadlá, vybavenie, personál a ďalšiu podporu.

Zvyšok by boli výdaje pre ďalšie agentúry, väčšinou na bezpečnosť. Plány na prehliadku pritom ešte stále neschválil minister obrany Jim Mattis, uviedli zdroje AP.

Samotný Mattis sa na margo odhadovaných výdajov vyjadril, že zatiaľ nič také nevidel a spochybnil medializované správy. Šéf amerického rezortu obrany sa počas svojej cesty do kolumbijskej Bogoty pred novinármi tiež vyjadril, že ktokoľvek, kto vyniesol na verejnosť takéto číslo, „pravdepodobne fajčil niečo, čo je legálne v mojom štáte, ale nie vo väčšine (ostatných)“ odkazujúc pritom na marihuanu, ktorá je legálna v jeho domovskom štáte Washington.

Očakávali i účasť starých lietadiel

Prehliadka ku Dňu veteránov, ktorý pripadá na 11. novembra, by mala podľa predpokladov zahŕňať všetkých päť zložiek amerických ozbrojených síl – armádu, námorníctvo, vzdušné sily, námornú pechotu a pobrežnú stráž – ako aj jednotky v dobových uniformách predstavujúcich skoršie obdobia z histórie USA.

Okrem toho sa tiež predpokladalo, že by mala zahŕňať prelety vojenských lietadiel a očakávala sa aj účasť starých lietadiel. Podľa marcového obežníka Pentagonu sa na nej mali zúčastniť aj armádne vozidlá okrem tankov, ktoré by mohli poškodiť cesty vo Washingtone.