Americký rapper Kanye West oficiálne požiadal o zmenu mena, má náboženský význam

Americký rapper Kanye West oficiálne požiadal o zmenu svojho mena na Ye. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že v dokumentoch, ktoré umelec podal na súde v Los Angeles, sa odvoláva na „osobné dôvody“.

Spravil tak takmer tri roky po tom, ako zmenu mena oznámil prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter po vydaní albumu Ye. V septembri 2018 sa označil za „bytosť formálne známu ako Kanye West“ a oznámil „Som YE“.

Náboženský význam mena

Ye, čo je skrátená forma mena Kanye, bola rapperova prezývka, no pre 44-ročného rodáka z Atlanty v Georgii má údajne aj náboženský význam. „Myslím, že ‚ye‘ je najpoužívanejšie slovo v Biblii a v Biblii to znamená ‚ty‘,“ vysvetlil West v roku 2018 v rozhlasovej debate o svojom albume.

Kanye Omari West odštartoval hudobnú kariéru v roku 1996, keď ako producent spolupracoval s rapperom Gravom. Známym sa však stal až v roku 2001, keď sa podieľal na albume The Blueprint rappera Jay Z. Debutovú štúdiovku The College Dropout vydal v roku 2004. Nasledovali nahrávky Late Registration (2005), Graduation (2007), 808s & Heartbreak (2008), My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010), Yeezus (2013), The Life Of Pablo (2016), spomenutá Ye (2018) a Jesus Is King (2019). S Jay Z okrem toho nahral album Watch The Throne (2011). So všetkými štúdiovkami okrem The College Dropout dobyl americký rebríček Billboard 200. Na konte má 22 cien Grammy.

Úmysel kandidovať za prezidenta USA

Jeho ďalším albumom by mala byť nahrávka Donda, nazvaná po jeho matke, no jej vydanie už niekoľkokrát odložil.

Rapper je v súčasnosti aj v rozvodovom konaní s Kim Kardashian a vyjadril úmysel v roku 2024 opäť kandidovať za prezidenta Spojených štátov. V roku 2020 pritom vo voľbách získal 60-tisíc hlasov.