Americký senát opäť rokuje o odvolaní prezidenta Trumpa

Na pôde Senátu, hornej komory amerického Kongresu, sa začal v utorok proces impeachmentu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Atmosféra je podľa prítomných novinárov veľmi napätá.

Napriek tomu nikto nepredpokladá, že na konci procesu bude samotné odvolanie prezidenta z funkcie. Na to má Trump príliš silnú podporu svojej Republikánskej strany, a tá má v Senáte väčšinu.

Šéf republikánskej senátnej väčšiny Mitch McConnell navrhol na poslednú chvíľu zmeny, ktorými chce, aby sa proces impeachmentu riadil. Je pritom pravdepodobné, že tieto zmeny Senát odhlasuje.

Prednesenie prejavov

McConnell v prvom rade navrhuje rozšíriť časový priestor pre demokratických žalobcov zo Snemovne reprezentantov, dolnej komory amerického Kongresu, ako aj pre obhajcov, teda predstaviteľov Bieleho domu. Oba tímy by mali mať podľa McConnellovho návrhu nie po dva, ale až po tri dni na prednesenie úvodných prejavov a predstavenie svojich pozícií.

Ďalším McConnellovým návrhom je, aby demokrati zo snemovne mohli na pôde Senátu predkladať aj dôkazy, ktoré sa im podarilo počas svojho vyšetrovania získať. To je síce novinka, keďže doteraz sa republikáni tvárili, že predkladanie dôkazov nebude možné, ale má to háčik – podľa McConnellovho návrhu by malo byť predkladanie dôkazov povolené len v tých prípadoch, keď to schváli väčšina senátorov. Čo opäť znamená len to, že celý proces sa bude odohrávať presne tak, ako si to prajú Trumpovi republikáni.

Navyše, demokrati dlho žiadali aj to, aby mohli na pôde Senátu vystúpiť aj svedkovia. To republikáni od začiatku odmietajú, a neobsahuje to ani súbor zmien navrhnutých v utorok McConnellom.

Tretí impeachment

Prvým dejstvom v procese impeachmentu bolo decembrové hlasovanie v dolnej komore, Snemovni reprezentantov, ktorá impeachment schválila. V Snemovni reprezentantov majú však väčšinu demokrati, zatiaľ čo v Senáte je situácia opačná, a treba rátať s tým, že republikánski senátori budú k Trumpovi lojálni.

Ide len o tretí impeachment v celej americkej histórii, prvé dva neboli úspešné. Richard Nixon impeachmentu v súvislosti s aférou Watergate predišiel len tým, že sám odstúpil.

Impeachment Trumpa pozostáva z dvoch bodov obžaloby. Prvým je zneužitie právomocí, ktorého sa Trump podľa demokratov a Snemovne reprezentantov dopustil tým, že v júnovom telefonáte nútil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Ukrajina naštartovala vyšetrovanie údajných nezrovnalostí okolo pôsobenia Huntera Bidena v tejto krajine.

Ide o syna bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena, ktorý je jedným z najnádejnejších adeptov na demokratickú nomináciu do tohtoročného prezidentského súboja.

Bránenie vo vyšetrovaní

Z toho je podľa demokratov jasne vidieť, že Trump chcel takýmto nekalým spôsobom „zničiť“ svojho očakávaného súpera v prezidentských voľbách. Začatím stíhania Huntera Bidena Trump navyše v telefonáte so Zelenským podmieňoval poskytnutie americkej vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá bola už predtým odsúhlasená, no neskôr pozastavená.

Druhým bodom obžaloby je bránenie Kongresu vo vyšetrovaní. Toho sa mal Trump dopustiť tým, že Biely dom napriek opakovaným žiadostiam odmietol poskytnúť Kongresu akékoľvek informácie k vyšetrovaniu júnového telefonátu medzi Trumpom a Zelenským.