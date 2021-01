Analytici odkázali Matovičovi, aby si o nich “neotieral hubu“ a žiadajú ospravedlnenie

Reakcia matematikov združených za projektom Dáta bez pátosu, ktorý dlhodobo monitoruje a analyzuje výskyt ochorenia COVID-19 v slovenských regiónoch na Matovičovu kritiku prišla takmer obratom.

A bola podobne ostrá, ako premiérove vyjadrenia. „Pán Igor Matovič, neotierajte si o nás hubu. My platíme Vás a je pravda, že nás nemusíte ani počúvať, ani čítať, ani len evidovať, ale neotierajte si o nás hubu,“ uviedli analytici na sociálnej sieti. Od premiéra zároveň žiadajú ospravedlnenie.

Odmietajú pritom Matovičove zjednodušenie aktuálnej situácie, že Slovensko je celé jedno veľké ohnisko. Zamerať by sme sa podľa nich mali najmä na priemyselné regióny a krajské mestá, kde žije veľké množstvo obyvateľov. Kontinuálne by sa podľa nich mali testovať najmä mobilní pracovníci, ktorí jednoducho musia chodiť do práce.

Premiérovi analytici zároveň odkazujú, nech vakcináciu nechá na odborníkov. „Vakcinačného plánu sa ani len nechytajte. Nechajte to na tých, ktorí celé Slovensko normálne vakcinujú proti asi pätnástim chorobám priebežne a určite to zvládnu,“ uvádza Dáta bez pátosu na sociálnej sieti.