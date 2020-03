Analytik Baránek: Matovič nemal ustúpiť, bola to bitka o posty

Igor Matovič urobil asi prvú veľkú chybu keď ustúpil požiadavkám predsedu SaS Richarda Sulíka. Uviedol to pre Webnoviny analytik Ján Baránek. „Nemal ustúpiť,“ dodal na margo dohody štyroch koaličných strán, že strana SaS získa tri kreslá v novej vláde. Strana SaS získala týmto nadštandard.

Strany zároveň podľa Baránka vyslali signál, „že to bola bitka o posty a nie o vízie.“ Správali sa tak ako všetky doterajšie vlády, napriek tomu, že ešte tesne po voľbách hovorili o niečom inom

Klus by nemal byť ministrom zahraničia

Veľkým problémom pre Jána Baránka je prípadné obsadenie šéfa rezortu diplomacie Martinom Klusom. V dnešnej situácii, keď vo svete je kritická situácia pre koronavírus a na Gréckej hranici je tisíce migrantov je riskantný krok dosadiť na tento post nováčika v tejto oblasti.

Mal by to byť človek, ktorého rešpektujú v zahraničí. Týmto sa oslabí hlas Slovenska v Bruseli, ktorý aj doteraz bol slabý. Je to podľa Baránka chyba v súčasnej situácii, ktorá môže mať dopad aj na ekonomickú oblasť.

„Ak nemali vlastného, mohla koalícia hľadať niekoho aj z vonku,“ uzavrel Baránek.