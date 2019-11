Analytik Baránek: Nápad s moratóriom neprišiel ako blesk z jasného neba

Novembrová parlamentná schôdza sa znovu bude venovať moratóriu na zverejňovanie predvolebných prieskumov. Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila zákon, ktorým sa malo predĺžiť zo súčasných 14 na 50 dní. Zapracovať znovu môžu kotlebovci, ktorí sa aj v prvom hlasovaní o zákone sa pripojili k Smeru a SNS.

Prezidentka tvrdí, že novela je v rozpore s viacerými právami garantovanými ústavou. Pozornosť upriamila predovšetkým na právo na informácie, právo na zhromažďovanie či právo na politickú súťaž.

Baránek preferuje verejnoprávnu agentúru

Politický analytik a majiteľ prieskumnej agentúry Polis Slovakia Ján Baránek však pre Denník S konštatoval, že nápad s moratóriom neprišiel ako blesk z jasného neba. Podľa neho je to spôsobené tým, čo sa tu dialo pred prezidentskými voľbami s agentúrami na prieskum verejnej mienky. „Je tu podozrenie, že tie prieskumy boli pripravované alebo manipulované najmä u pani Čaputovej, keď zo dňa na deň vyletela v prieskumoch o 12 percent,“ povedal Baránek pre Denník S. Za momentálnej situácie, ktorá vládne na slovenskej politickej scéne, sa prikláňa k predĺženému moratóriu. Ďalšou možnosťou podľa neho je zverejňovanie prieskumov do posledného dňa pred voľbami, ako je to napríklad v USA.

Baránek pre webnoviny.sk doplnil, že by mohla vzniknúť referenčná prieskumná agentúra, ktorá by pôsobila vo forme verejnoprávnej inštitúcie. To by podľa neho zvýšilo dôveryhodnosť prieskumov.

Viaceré mimovládne organizácie a opozičné politické strany sú proti predĺženiu moratóriu. Michal Truban z Progresívneho Slovenska označil vrátenie zákona prezidentkou za „správne rozhodnutie vetovať pokus kriviť pravidlá volebnej súťaže“. Podobný názor má aj SaS, ktorá konštatuje, že 50-dňové moratórium na prieskumy je absurdné a v zjavnom rozpore s ústavou. K ním sa pripája aj vládna strana Most- Híd.

Konflikt záujmov

Naopak Smer-SD tvrdí, že prezidentka je v istom konflikte záujmov, keďže je jasné, že prieskumné agentúry využívala vo svojej prezidentskej kampani veľmi intenzívne. Rovnaký názor má aj predseda SNS Andrej Danko. V rozhovore pre webnoviny.sk uviedol, že prieskumné agentúry sa stali nástrojom PR agentúr na čele s Aronom Shavivom, ktorý donedávna pracoval pre Progresívne Slovensko.

„Už dlho to funguje tak, že keď príde na scénu nová strana, tak ju prieskumné agentúry takpovediac roztlieskajú, aby vznikol pocit, že je po nej dopyt. Neberte to tak, že chceme za každú cenu niekoho umlčiavať. Ale podľa nás je zrejmé, že sa prieskumy stali nástrojom neférového politického boja. ,“ konštatoval Danko.

Je jasné, že debata k moratóriu bude v parlamente znovu veľmi vášnivá. Otázne je, či prípadné hlasy ĽSNS budú Smeru a SNS stačiť na prelomenie prezidentského veta. Potrebných je totiž 76 hlasov.