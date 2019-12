Analytik Krúpa: Platy pre vojakov a policajtov sa dvíhajú, ale o systémových opatreniach nepočuť

Zvyšovanie platov v bezpečnostných zboroch je súčasťou predvolebnej politickej kampane. Uviedol to pre agentúru SITA bezpečnostný analytik Juraj Krúpa zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku.

Podľa neho funguje na Slovensku takzvaný „rezortizmus“, to znamená, že každý minister sa pozerá iba na svoj rezort a nemá záujem riešiť podobné situácie systémovo. Platové „preteky“ odštartovali u vojakov, ktorí si prilepšia na jar budúceho roka.

O systémových opatreniach nepočul

Následne sa ozvala šéfka Ministerstva vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD), ktorá našla vo vlastnom rozpočte financie na vyššie mzdy. Ako posledný hovoril o potrebe navyšovania platov minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý chce presadiť lepšie podmienky pre Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

„Ako prví s tým prišli nominanti Slovenskej národnej strany (SNS) na Ministerstve obrany SR, ktorí až po štyroch rokoch svojho pôsobenia zvýšia vojakom mzdy. Vnímam to ako predvolebný ťah. To isté vidíme aj v iných bezpečnostných zložkách. Postupne sa im to navyšuje, dávajú sa rôzne príplatky, ktoré vnímam ako motivačný faktor pred voľbami,“ uviedol Krúpa.

Analytik zároveň pripomína, že o systémových opatreniach zatiaľ príliš nepočul. Platové úrovne sú v súčasnosti v bezpečnostných zložkách približne porovnateľné. Kompetentní sa však obávajú, že ľudia budú odchádzať z jedného zboru do druhého, práve pre lepší zárobok.

Každý hrabe na svojom piesku

„U nás na Slovensku vládne rezortizmus, kde si každý hrabe na vlastnom piesočku, a preto zladiť takéto procesy je veľmi náročné. Veď je potrebné si uvedomiť, že máme napríklad dve štátne letky. Jednu pod ministerstvom vnútra a druhú pod rezortom obrany,“ dodal Krúpa.

Platí tiež fakt, že vláda SR, respektíve jednotlivé ministerstvá nemajú pred voľbami vo februári 2020 dostatok času na to, aby pripravili spoločnú legislatívu, ktorá by dostala platy v bezpečnostných zboroch na jednotnú úroveň.

O téme zvyšovania miezd príslušníkov ZVJS sa bude hovoriť najmä po novom roku. Šéf ministerstva spravodlivosti Gál chce od vlády osem až desať miliónov eur. Vojaci a policajti už majú zvýšenie miezd odobrené.