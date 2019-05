Anastasia Kuzminová sa stala Kráľovnou biatlonovej stopy sezóny 2018/2019

BANSKÁ BYSTRICA 31. mája (WebNoviny.sk) – Kráľovnou biatlonovej stopy sa na Slovensku po ôsmykrát stala trojnásobná olympijská víťazka a úradujúca majsterka sveta v šprinte Anastasia Kuzminová.

V piatok ju v Banskej Bystrici ocenil Slovenský zväz biatlonu, konkrétne jeho viceprezident Pavol Hurajt. V uplynulej sezóne si okrem zisku zlatej medaily z majstrovstiev sveta pripísala na konto aj ďalšie štyri víťazstva vo Svetovom pohári a obhájila malý krištáľový glóbus v rýchlostných pretekoch.

Rozmýšľa nad podporou štafety

„Ťažko povedať, ktoré preteky boli najkrajšie. Asi tie, kde som stratila hlas. Najkrajšie bývajú také, ktoré nečakane dopadnú nad vaše očakávania, ako pri zisku zlata na majstrovstvách sveta. Po emocionálnej stránke boli najkrajšie tie, v ktorých som predviedla dvadsať presných rán. Je to moje šťastné Oslo a stíhacie preteky. Tam som naozaj cítila, že v ten deň som kráľovná trate,“ vyjadrila sa na slávnostnom galavečeri Anastasia Kuzminová.

Okrem udeľovania cien sa uskutočnil aj krátky brífing. Kuzminová sa vyjadrila, že ešte nevie či sa predstaví aj v budúcej biatlonovej sezóne. „Uvidím ako sa v lete zmobilizujem na plánované dve exhibície. Aj to bude dôležitý bod pri mojom rozhodovaní, ktoré oznámim na jeseň. Uvažujem aj tým smerom, že máme mladé dievčatá, ktoré by mali teraz napredovať. Neviem teda, či neurobím zle mojím rozhodnutím podporiť štafetu. Kebyže poviem koniec, možno by to bol pre mladé pretekárky akýsi štartový bod,“ skonštatovala rodáčka z ruského Ťumenu.

Potešilo ju pokračovanie kariéry Ivony Fialkovej

Kuzminová sa s istotou nepredstaví v individuálnych pretekoch. V štafete je to stále reálne, pretože ju potešilo aj najnovšie rozhodnutie Ivony Fialkovej, ktorá oznámila, že bude pokračovať v športovej kariére.

„Je to výborná správa. Ako športovkyni i ako žene jej hlavne prajem zdravie, pretože vrcholový šport ho často ničí. Som rada, že Ivona našla spôsob ako môžu jej zdravotné komplikácie ustupovať. Je to schopná športovkyňa. Vie dobre trénovať a pracuje na sebe. Pokiaľ sa jej podarí natrénovať tak, ako si to sama predstavuje, nasledujúca sezóna by jej mohla vyjsť,“ povedala kráľovná biatlonovej stopy.