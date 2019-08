Andreescová na Rogers Cupe ukončila 50-ročné kanadské čakanie, vo finále vyzve Williamsovú

Kanadskí tenisoví fanúšikovia sa dočkali. Po dlhých 50 rokoch bude mať krajina „javorového listu“ zastúpenie vo finále ženskej dvojhry na domácom turnaji, ktorý v súčasnosti nesie názov Rogers Cup.

Postarala sa o to iba 19-ročná Bianca Vanessa Andreescová. Pre rodáčku z mesta Mississauga je to ďalší veľký úspech, ktorý navyše znásobuje fakt, že donedávna ju trápili problémy s pravým ramenom.

Poriadne tŕnitá cesta do finále

Kanadská tenistka v sobotňajšom semifinále zdolala Američanku Sofiu Keninovú 6:4, 7:6 (5). V druhom sete premárnila náskok 5:2, ale napokon v tajbrejku využila piaty ponúknutý mečbal. „Posledné dva mesiace boli náročné a som veľmi šťastná, že môžem byť späť na kurte. Moje rameno je v poriadku. Teší ma, že som zápas zvládla v dvoch setoch, hoci to nebolo ľahké. Som vo finále Rogers Cupu – život je úžasný,“ cituje Andreescovú oficiálny web WTA.

Andreescovej cesta do finále turnaja v Toronte bola poriadne tŕnistá. V štyroch zápasoch odohrala až jedenásť setov a na kurte strávila viac než desať hodín. Stala sa však prvou kanadskou finalistkou tohto turnaja od roku 1969, keď v súboji o víťaznú trofej zdolala Faye Urbanová svoju krajanku Vicki Bernerovú. Hrať finále turnaja kategórie WTA Premier na domácej pôde dokonca Kanaďanka povýšila nad jej doterajší najväčší kariérny úspech, ktorým je marcový triumf v kalifornskom Indian Wells.

Kariérne maximum v rebríčku

Mladá kanadská tenistka figuruje v live rebríčku na 19. mieste, čo je jej nové kariérne maximum. Pokiaľ by celý turnaj vyhrala, posunula by sa ešte o päť priečok vyššie. Jej prvá spomienka na Rogers Cup je z roku 2015, keď sledovala semifinálové víťazstvo Belindy Bencicovej nad Serenou Williamsovou. Tentokrát bude vo finále čeliť práve 23-násobnej grandslamovej šampiónke, ktorá napriek nevydarenému úvodu stretnutia zdolala v druhom semifinále Češku Marie Bouzkovú 1:6, 6:3, 6:3.

Serena Williamsová si finále Rogers Cupu zahrá prvýkrát od roku 2013, v ktorom zdolala Rumunku Soranu Cirsteovú jednoznačne 6:2, 6:0. Po zápase s českým prekvapením turnaja priznala, že potrebuje byť viac konzistentná a nerobiť toľko nevynútených chýb. „Je to pre mňa dobrá lekcia do budúcnosti. Momentálne sa cítim veľmi dobre, mala som množstvo tréningov, robila som správne veci a uvidíme, ako to zajtra dopadne,“ povedala Američanka po svojom jubilejnom 500. víťazstve na tvrdom povrchu v kariére.