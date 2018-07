Andrej Babiš podpísal dohodu s komunistami, následne potvrdil aj koaličnú dohodu s ČSSD

PRAHA 10. júla (WebNoviny.sk) – Dve dohody, ktoré zabezpečia fungovanie českej menšinovej vlády ANO a ČSSD, podpísali v utorok popoludní v Snemovni politici hnutia ANO, sociálnych demokratov a KSČM.

Najprv premiér Andrej Babiš v kancelárii šéfa komunistov Vojtěcha Filipa podpísal dohodu o tolerancii vlády a potom so šéfom ČSSD Janom Hamáčkom koaličnú dohodu, informuje český spravodajský portál iDNES.cz.

Podpísaná koaličná dohoda aj dohoda o tolerancii vlády komunistami umožní, aby 263 dní od jesenných volieb do Poslaneckej snemovne mala Česká republika vládu s dôverou väčšiny Snemovne. „Podstatné je to, že sme si na to podali ruky. Je dôležité, aby sme plnili, čo sme si povedali,“ uviedol Babiš.

ANO, ČSSD a KSČM disponujú v Snemovni dohromady 108 hlasmi.