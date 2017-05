Andrej Danko bol v hale v Manchestri niekoľko hodín pred výbuchom

MANCHESTER/BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí po výbuchu na koncerte v anglickom Manchestri. Ako informovala hovorkyňa NR SR Zuzana Čižmáriková, len pár hodín pred výbuchom sa so svojimi synmi nachádzal v mieste nešťastia, na športovom podujatí.

„Aj keď sa nám mnohokrát bezpečnostné opatrenia javia ako prehnané, práve v takýchto okamihoch si musíme uvedomiť, že prevencia v boji proti terorizmu je viac ako potrebná,“ uviedol Danko. „O to viac prežívam tento ohavný čin, že len pár hodín pred výbuchom som tam bol so svojimi synmi. To čo sa udialo a sa stále deje okolo nás, je absolútne nepochopiteľné a smutné,“ dodal.

Na výbuch na koncerte speváčky Ariany Grande reagovala aj strana Sloboda a Solidarita. „Prežívame to stále rovnako – pocity smútku a súcitu strieda zlosť a odhodlanie nenechať sa za žiadnych okolností zastrašiť šialencami. Vyjadrujeme sústrasť pozostalým, solidarizujeme s Britmi. Boj proti terorizmu je našou spoločnou vecou a takou aj musí zostať bez ohľadu na odchod Veľkej Británie z Európskej únie,“ uvádza sa v stanovisku predsedu SaS Richarda Sulíka a podpredsedov Ľubomíra Galka a Jany Kiššovej.

Tragédia v Manchestri, kde v noci na dnes došlo k výbuchu na popovom koncerte, by mohla byť v prípade potvrdenia teroristického pozadia najsmrtiacejším útokom v Británii od júla 2005. Podľa údajov polície zahynulo pri tomto incidente najmenej 22 ľudí. Záchranná služba oznámila, že 59 zranených rozviezla do nemocníc a ďalších ošetrila priamo na mieste. Zasahujúci zdravotníci uviedli, že niektorí z ľudí mali poranenia, ako by ich boli zasiahli “šrapnely”.

Polícia už nadránom oznámila, že k tomuto prípadu pristupuje ako k teroristickému činu, kým sa nezistia skutočnosti nasvedčujúce inej verzii.