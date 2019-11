Andrej Danko: Najväčšia slabosť v politike je emócia. A ja ju mám

Do najvyššej politiky vstúpil z večera na ráno. Z mimoparlamentnej strany sa pred tri a pol rokom stal koaličný partner a z jej lídra predseda parlamentu. Kto mal príležitosť vidieť jeho pracovňu, plnú darov od zahraničných kolegov, ľahšie pochopí projekt stožiaru pred Národnou radou. Sú ľudia, pre ktorých je dôležitý formálny status. Andrej Danko je jedným z nich. Ale zďaleka nie jediný…

V rozhovore, ktorý poskytol portálu webnoviny.sk sa dočítate: Ako hodnotí vládnutie so Smerom-SD a Mostom-Híd

Prečo SNS podporila 50-dňové moratórium na prieskumy verejnej mienky pred voľbami

A prečo sú preňho dôležité vzťahy s Ruskom

V posledných dňoch sa prepisy z Threemy venujú najmä sudcom a ich údajnému korumpovaniu, nevysvetleným majetkovým pomerom… Verejnosť je z toho frustrovaná. A ľahko sa môže stať, že prestane akceptovať rozhodnutia súdov.

Modlime sa všetci na Slovensku, aby sme neskončili rozvadení v čase, keď sa blížia voľby. Mali by sme si zodpovedne povedať, že každý, kto pácha trestný čin, by mal skončiť v base. Politici by sa nemali starať do výkonu a priebehu súdnych konaní. Ak má sudca akékoľvek prepojenie ovplyvňujúce nezávislosť rozhodovania, je dôležité mať mechanizmy, aby to bolo vyšetrené. Ale nemali by tu byť inkvizície ako v 50-tych rokoch. Sudcovskému stavu je treba pomôcť zbaviť sa sudcov, ktorí nevedia preukázať majetok a sú nejakým spôsobom spojení s organizovaným zločinom. Podozrivý sudca mal mať okamžite pozastavenú činnosť. Mali by to urobiť sami sudcovia v rámci svojej autonómie.

Aj vďaka hlasom SNS prešiel návrh Smeru-SD na zákaz zverejňovania prieskumov verejnej mienky 50 dní pred voľbami. Kde zostalo právo ľudí na informácie?

Dodal by som, že na objektívne informácie. Prieskumné agentúry sa stali nástrojom PR agentúr na čele s Aronom Shavivom, ktorý robil pre Progresívne Slovensko. Už dlho to funguje tak, že keď príde na scénu nová strana, tak ju prieskumné agentúry takpovediac roztlieskajú, aby vznikol pocit, že je po nej dopyt. Na Slovensku nie je systém na kontrolu prieskumných agentúr. Chceli sme na to poukázať, otvoriť debatu, vyriešiť napríklad vydávanie licencií pre tieto agentúry.

Musí vám byť jasné, že napriek zákazu výsledky predvolebných prieskumov uniknú a teda, že je úplne zbytočný. Navyše s ním má problém aj prezidentka, ktorá ho nepodpísala a vyhlásila, že sa pri prelomení jej veta obráti na Ústavný súd.

Slovensko má vo volebnej legislatíve ešte veľa detských chorôb, lebo sme mladá demokracia. Prezidentka zákon vrátila a ak nebude jednota v Smere, aj my môžeme svoju podporu prehodnotiť. Neberte to tak, že chceme za každú cenu niekoho umlčiavať. Ale podľa nás je zrejmé, že sa prieskumy stali nástrojom neférového politického boja.

Že niektoré stránky ako Zomri majú bližšie k SaS ako k iným politickým stranám, a sú tam jasné prepojenia na negatívne kampane. V Rakúsku sú napríklad negatívne kampane trestne stíhateľné.

On-line priestor je jedna veľká záhada. Očakával by som aj pevnejšiu ruku EÚ pri jeho kontrole, jednotný prístup k operátorom, ktorí zbierajú naše dáta. Poviem vám príklad: Na odpočúvanie potrebujete súhlas sudcu. A kto dal súhlas prevádzkovateľom vyhľadávačov na zber dát o nás a nakladanie s nimi? Je hrozné, že tieto údaje sú následne súčasťou politického boja.

Zákon podporili aj kotlebovci. To nie je pre vás dobrá vizitka…

Čo sa týka Kotlebu, nedávajte nás s ním dohromady. Podporuje aj opozičné návrhy. Ja som s Kotlebom nerokoval a ani nebudem.

Keď sa ĽSNS v roku 2016 dostala do parlamentu, hovorili ste, že treba spolu s ostatnými stranami postaviť hrádzu proti extrémizmu. Kotlebove preferencie odvtedy narástli, vám stagnujú a hrádza nikde. Do akej miery za to preberáte zodpovednosť?



Ja? Ja ju nemôžem niesť, na mne Kotleba parazituje. Momentálny negativizmus, depresia aj neustála kritika bez pozitívneho myslenia sa prenáša do regiónov oveľa viac, než si ktokoľvek myslí. Ak si tí, ktorí volia Kotlebu myslia, že môže pre tento národ niečo urobiť, tak zostanú sklamaní a my ich musíme oslovovať. Začali sme kampaň v ktorej vysvetľujeme, ako Kotlebu odsudzujú aj Rusi. Že ponúka plytké riešenia na úrovni primitivizmu, ako to robil na banskobystrickej župe, keď hovoril, že nakúpi lopaty a zvýši tak zamestnanosť. Kotleba je politický klamár a verím, že ho ľudia prekuknú.

A. Danko: „Zaskočilo ma, aká je politika nevďačná.“ FOTO: SITA/Branislav Bibel

Štyri mesiace do volieb je dobrá príležitosť na bilanciu. Najprv osobnú…

Zaskočilo ma, aká je politika nevďačná. Ako človek, ktorý prišiel zo súkromného sektora, som si myslel, že stačí robiť pre ľudí a oni to budú vedieť vyhodnotiť. Ale asi je v politike dôležitejšie viac kecať, usmievať sa a mať dve jamky v lícach… V politike je najväčšia slabosť emócia. A ja ju mám.

Čo ďakujem Bohu, že som sa mohol, a že sa dotýkam, reálnej moci meniť zákony a meniť veci, ktoré ľudí trápia. Na druhej strane ma prekvapuje, že sa veci k ľuďom dostávajú povrchne, že médiá si všímajú len negativizmus. Napríklad rekreačné poukazy, za ktoré som si tiež poriadne vytrpel. Že to ľuďom v regiónoch pomáha? Aj štátnemu rozpočtu? To si nikto nevšímal.

To sa asi dalo čakať. Do vlády ste išli ako nováčik bez skúseností. A s matadormi ako Fico či Bugár.

Ja som z politiky nikdy nežil, nikdy. Je to veľmi ťažké, jednak sa spomínaným lídrom politicky dorovnať a ešte aj presadiť svoj program. Silnejšia politická strana v koalícii má pocit a ambíciu, že môže vládnuť sama. Nám sa to dialo tým, že zasahovali do našich rezortných vecí. Napríklad sme si vymysleli 100 eur pre prvákov a zrazu prišiel pred médiá Smer a ohlásil zavedenie tohto príspevku. A keď sme prišli s obedmi pre školákov zadarmo, tak ministerstvo financií patriace Smeru povedalo, že na to nie sú peniaze. O pár týždňov si to Smer dokázal presadiť. Podobné veci sa diali dosť často. Silný partner si peniaze na svoje veci vždy nájde, a na ciele menšej strany nie. To znamená, že musíte vyvinúť miliónkrát väčšiu aktivitu na presadenie vlastného programu. Ale podarilo sa presadiť minimálny dôchodok ako reakciu na minimálnu mzdu. Na to som hrdý, že sme presvedčili “sociálny” Smer. Čo sa týka pozície SNS v tejto vláde, nenájdete jedného ministra, jedného poslanca, ktorý by potápal koaličného partnera tak, ako sa do dialo opačne.

Predseda SNS Andrej Danko. FOTO: SITA/Branislav Bibel

Boli ste to vy, kto sa najčastejšie vyhrážal, že z koalície odíde. Ale vydržali ste. Aké sú vaše vzťahy po tri a pol roku?

Ľudia otupievajú. Aj ja som už otupel. Už nič neočakávam. V koalícii si už dnes každý robí svoje, aj premiér si robí po svojom, lebo sa potrebuje odlíšiť od Roberta Fica. Kým nebol konflikt medzi Ficom a Pellegrinim, tak to vo vláde fungovalo.

Pokračujme v bilancii. Pod SNS patrili rezorty obrany, pôdohospodárstva, školstva. V preklade zrušené nákupy techniky, podozrenia z neoprávnených dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry a aj škandál s eurofondami pre vedu.

Tak najprv ministerstvo obrany… SNS ho prevzala po desaťročnom bačovaní Smeru. V čase nášho príchodu boli niektoré zariadenia prenajaté, niektoré pripravené na predaj! Minister Gajdoš nastavil kontrakty, pri ktorých nebola možná žiadna korupcia, lebo išiel cestou štát–štát. Máme tu inštitúcie ako Globsec, napojené na štát a financované zo sponzorstiev. A často financované Gripenom. Asi sa netešili, keď došlo k prehodnoteniu postoja o nákupe stíhačiek.

Väzby ľudí, ktorí sú silní v mediálnych veciach, sme zacítili pri osobitnom odvode pre obchodné reťazce. Na mediálny trh ide z obchodných reťazcov na kampane takmer 150 miliónov. Keď sme ich zdanili, nepáčilo sa im to. Potom sme to zrušili, lebo na nás pustili veľmi štvavú kampaň. Nechcite vedieť, aké mediálne tlaky na nás, malú politickú stranu, boli vyvíjané.

Čo sa týka školstva, jasne som povedal, že keď sme zdedili niektoré procesy nastavené ešte v období Pellegriniho a Draxlera, je najlepšie zvaliť to na tých, ktorí vládnu.

Keď ide po potravinárstvo, Jahnátek nikdy nedokázal také veci ako Matečná, od ochrany pôdy v ústave až po ďalšie systémové opatrenia. Nehovorím, že sme všetko robili len dobre. Jasne, že sme urobili aj chyby. Ale ľahko sa hádže na SNS špina z iného obdobia.

Kritizovaný ste aj za časté kontakty s Ruskom.

Vôbec nie je pravda, že sa komunikáciou s Ruskom narúša filozofia Európskej únie. Opak je pravdou. Videli by ste to množstvo Francúzov, Nemcov aj Američanov, ako sa tam pretekajú. Na jednej strane sú sankcie, ale obchodná bilancia medzi týmito krajinami rastie. Chcel by som, aby ľudia pochopili, že Slovensko potrebuje odbyt, potrebuje dobré vzťahy s Ruskom. Som hrdý na to, že mám dobré vzťahy s najvyššími predstaviteľmi ruského parlamentu a ministerstva hospodárstva. A nikdy som nič nepovedal proti Európskej únii. Je to dobrý projekt.

Ste obľúbeným terčom politického komiksu. Ako to znášate?

My sa na tom s mladším synom celkom dobre bavíme. Moje “človek človeku” už tak zľudovelo, že ho dokonca budeme používať ako nápis na volebných tričkách.