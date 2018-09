Andrej Danko nemá záujem o kandidatúru na prezidenta, nemôže ju však vylúčiť

BRATISLAVA 9. septembra (WebNoviny.sk) – Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko nemá záujem kandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Uviedol to dnes v diskusnej relácii V politike televízie TA3.

Podľa Danka SNS momentálne tento problém nerieši, pretože sa pripravuje na komunálne voľby. „Ja si myslím, že tým, že máme 15 poslancov, naše rozhodnutie je dostatočné aj 48 hodín pred voľbami,“ vyhlásil s tým, že strana vie, že pri súčasných percentách nemôže uspieť s prezidentom aj preto, že nastavenie spoločnosti je „antikoaličné“.

SNS podľa Danka čaká aj na to, ako sa rozhodnú strany, ktoré ešte kandidáta neoznámili, ako parlamentná stana by však mala mať vlastného kandidáta. Na druhej strane Danko pripustil, že pre národniarov sú priorita predovšetkým parlamentné voľby 2020. „Ja hovorím nahlas, že nemám v tejto etape záujem o kandidatúru na prezidenta,“ povedal s tým, že má zodpovednosť ako predseda parlamentu.

Prípadnú kandidatúru podľa vlastných slov však nemôže ani vylúčiť. „Ja nemám záujem kandidovať, ale keď sa pozerám na celé toto zoskupenie kandidátov, SNS musí mať svojho kandidáta, ale naozaj to dnes pre nás nie je relevantné. Je to veľmi ťažká situácia, konkrétne, ak by bol tlak na mňa, pretože chcem naozaj so SNS v 2020 uspieť ako predseda politickej strany,“ dodal.