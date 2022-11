Andrej Danko prehral stávku a išiel dohola. Predpovedal, čo urobí premiér Heger (foto)

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko prehral stávku a prišiel o vlasy. Fotografiu zverejnil na sociálnej sieti Facebook.

Šéf národniarov pred novinármi uviedol, že keby bol vo funkcii dal by Viktorovi Orbánovi na protest šál so Slovenskom. Podpredsedníčka národniarov Dagmar Kramplová sa toho chytila a s úsmevom mu povedala: „Andrej, stav sa, že to Heger urobí v Košiciach.”

Heger vo štvrtok daroval Orbánovi šál s nápisom Slovakia a slovenským štátnym znakom. „Všimol som si, že Viktor Orbán má starý šál, preto som mu dnes daroval nový,“ napísal Heger na sociálnej sieti a pridal spoločnú fotografiu s Orbánom a so šálom. Fotografiu zverejnil aj Orbán na svojom profile s komentárom „Maďarsko-slovensko – dvaja dobrí priatelia!“

Danko už podľa vlastných slov bude zvažovať, čo povie. „Nemienim sa strihať každý mesiac,“ dodal.