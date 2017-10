BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny) – Predseda parlamentu a líder Slovenskej národnej strany Andrej Danko sa tento týždeň poriadne buchol po vrecku. Peniaze však neinvestoval do seba, či svojej rodiny, ale stal sa štedrým darcom cirkvi. Katolíckej farnosti v Šaštíne poslal na účet tisíce eur.

Danka v prvej polovici septembra nahnevalo, že Železničná spoločnosť Slovensko nie je ochotná vypraviť na národnú púť do Šaštína, ktorá bola 15. septembra, mimoriadne vlaky, ako to bývalo dlhé roky zvykom. Dôvodom bol fakt, že ministerstvo dopravy, ktoré vedie Árpád Érsek (Most-HÍd), si vlaky na rozdiel od minulosti neobjednalo. Mimoriadne vlaky bývajú podľa Železničnej spoločnosti Slovensko stratové.

V minulých rokoch boli mimoriadne vlaky z Prievidze a Zlatých Moraviec na púť do Šaštína – Stráží samozrejmosťou. Napokon však mimoriadne vlaky aj tentokrát do Šaštína išli. Železničnú spoločnosť oslovila farnosť Šaštín – Stráže, ktorá si napokon tieto mimoriadne vlaky objednávala. Urobila tak po tom, čo peniaze na vlaky jej prisľúbil predseda NR SR Andrej Danko. Podľa informácií portálu WebNoviny.sk Danko tento týždeň na účet farnosti poslal približne 12 500 eur, čo je cena, ktorú stálo vypravenie mimoriadnych vlakov. „Zaplatil som to z vlastných peňazí, pretože je to absurdné. Takto sa naposledy k cirkvi správali komunisti,“ vyhlásil Danko.

Analytik Ján Baránek vidí v koalícii ideové a ideologické spory. „Začalo sa to tým, že Lucia Žitňanská sa postavila za ombudsmanku, keď ju SNS vyzvala zvesiť dúhovú zástavu z úradu. Teraz to pokračuje sporom o Šaštín,“ povedal Baránek s tým, že štát by o nič neprišiel, ak by vlaky zaplatil, pretože pútnici sú aj platičmi daní. „Peniaze sa míňajú aj na Pride, nevidím dôvod, prečo by sa nemali dať na púť. Je to podraz Mosta-Híd voči SNS, ale aj veriacim,“ zdôraznil Baránek, podľa ktorého Dankov dar cirkvi je úplne v poriadku. „Cirkev ho môže prijať a zo strany Danka je to gesto, ktoré treba vnímať pozitívne,“ dodal analytik.