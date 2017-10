Andrej Danko sa vyjadril k sporu premiéra Fica s prezidentom Kiskom

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Predseda parlamentu a šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa v nedeľňajšej relácii V politike v TA3 vyjadril aj k sporu premiéra Roberta Fica a prezidenta Andreja Kisku.

Danko vyhlásil, že k téme sa musí jasne vyjadriť prezident Kiska. „Ak by som ja, v rámci prezidentskej kampane urobil to, čo prezident, tak reakcie novinárov, ako aj opozície, by boli omnoho silnejšie a v politike by som skončil,“ povedal.

Túto tému si však podľa Danka musia vyriešiť tí, ktorých sa kauza týka. „Môžeme sa z tejto kauzy poučiť a to, či sú dostatočne chránené súkromné údaje našich občanov, ale aj ústavných činiteľov, alebo či je dostatočná účinná ľútosť, to sú témy, o ktorých sa treba baviť. Ale ja nebudem hovoriť súd nad touto kauzou,“ vyhlásil líder SNS.