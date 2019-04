Andrej Danko stanovil termín, dokedy je možné navrhovať kandidátov na ústavných sudcov

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) – Navrhovatelia môžu podávať návrhy kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky do pondelka 15. apríla 2019 do 16.00 hodiny. Vyplýva to z rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, ktoré je zverejnené na webovej stránke NR SR.

Ďalšie verejné vypočutie uchádzačov

Samotná voľba kandidátov by sa mala uskutočniť na májovej schôdzi parlamentu, ktorá sa začína vo štvrtok 9. mája. Tomu musí predchádzať verejné vypočutie uchádzačov.

„Žiadam navrhovateľov podľa zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky, aby v termíne predložili návrhy na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky do podateľne Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v uzatvorenej obálke s označením „Voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky“,“ uviedol v rozhodnutí.

Funkčnosť v obmedzenom režime

Nová voľba sa uskutoční po tom, čo tento týždeň snemovňa zvolila osem kandidátov. Požadovaný počet, ktorý má dostať prezident Andrej Kiska na stôl, je 18. Národná rada SR v stredu a vo štvrtok zvolila v druhej voľbe iba osem uchádzačov, takže celý proces, vrátane verejného vypočutia, sa zopakuje už po tretíkrát.

Ústavný súd SR pritom funguje od 16. februára v značne obmedzenom režime, keď na ňom zostali pôsobiť iba štyria sudcovia z trinástich.

Poslanci NR SR v stredu v tajnej voľbe zvolili šiestich kandidátov, Ivana Fiačana, Petra Molnára, Rastislava Kaššáka, Ľuboša Szigetiho, Danielu Švecovú a Michala Trubana. Vo štvrtok k ním pribudol Miloš Maďar a Pavol Malich. Poslanci týchto kandidátov vybrali z celkového počtu 29 uchádzačov.

Viac o téme: Voľba ústavných sudcov