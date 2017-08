Andrej Danko vyzval koaličných partnerov na úprimnejší dialóg

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Nasledujúce štyri dni bude predseda parlamentu a šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko preč a bude rozmýšľať o tom, ako ďalej v tejto vláde. Povedal to na dnešnej tlačovej besede s tým, že nebude dávať zásadné vyhlásenie, no žiadosť premiéra na zmenu ministra školstva berie na vedomie. Danko už požiadal ministra školstva Petra Plavčana, aby vo štvrtok o 10:00 abdikoval.

Refresh vlády

„Po tejto skúsenosti budem zvažovať ako a či ďalej vôbec v politike,” uviedol s tým, že sklamanie dnešného dňa si v tichosti prežije sám. Potom chce s chladnou hlavou diskutovať so svojimi koaličnými partnermi Robertom Ficom (Smer-SD) a Bélom Bugárom (Most-Híd). Zároveň ich vyzval k úprimnejšiemu dialógu a vyjadril názor, že je potreba hovoriť o “refreshe vlády”.

„Nebudete odo mňa počuť útoky na koaličných partnerov,“ povedal s tým, že “túto vzniknutú situáciu bol aj za cenu personálnych opatrení ochotný riešiť. Do budúcna by som rád predišiel podobným situáciám,” uviedol. Danko zvažuje aj stretnutie širšieho predsedníctva strany za účasti poslancov a ministrov, aby zistil, aká je atmosféra v regiónoch.

SNS popiera korupciu

Danko Plavčanovi poďakoval za to, že sa snažil nastaviť procesy v rezorte a odviedol dobrú prácu. „Pošpiňovanie školstva vyvoláva veľké koaličné napätie,” dodal a podotkol, že Plavčan venoval celý svoj život školstvu. „SNS popiera akúkoľvek korupciu, ktorá sa dotýka SNS,“ povedal Danko a poznamenal, že je „pripravený vyvodiť zodpovednosť voči komukoľvek v prípade dokázania trestnoprávnej zodpovednosti“.

Podľa neho SNS mala šťastie, že sa ako najstaršia strana opätovne po ťažkých obdobiach dostala do NR SR. „Urobil som rázne opatrenia na to, aby sa história neopakovala,” povedal a dodal, že napriek tomu mu život nadelil túto situáciu. Do vlády vstupoval podľa vlastných slov so skúsenými lídrami. Pripomenul, že vypovedaním Koaličnej zmluvy vláda nepadla.

Rekonštrukcia Koaličnej zmluvy

Šéf SNS potvrdil, že s lídrami koaličných strán mali privátne stretnutie. “Bavili sme sa o rekonštrukcii Koaličnej zmluvy. Je pravda, že sme začali pracovať na dodatku ku Koaličnej zmluve,” povedal. Chce, aby nastala zmena politickej klímy. „Som v zložitej politickej situácií a vidíte, že zvažujem každé slovo, lebo som si vedomý zodpovednosti,” dodal. Podľa neho je potrebné ozdraviť vzťahy v koalícii.

Predseda vlády Robert Fico uviedol, že minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) by mal skončiť vo funkcii. Fico tiež požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby predložil návrh na nového ministra školstva, a to v čo najkratšom čase. Dôvodom podľa Fica je, že udalosti, ktoré sa stali na ministerstve školstva, vyvolávajú pochybnosti v očiach verejnosti, či to vláda myslí s bojom proti netransparentnému a korupčnému správaniu vážne.