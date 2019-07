Andrej Kiska odmieta spoluprácu s kýmkoľvek, kto bol v Smere-SD alebo pre stranu pracoval

Zakladateľ politického subjektu Za ľudí a bývalý prezident Andrej Kiska odmieta spoluprácu s kýmkoľvek, kto bol v strane Smer-SD alebo pre ňu pracoval.

Povedal to v pondelok na tlačovej besede v súvislosti z otázkou týkajúcou sa potenciálnej spolupráce s politickým subjektom exministra zdravotníctva Tomáša Druckera. „Ak sa ma to spýta niekto aj dvetisícikrát, poviem dvetisíckrát to isté,“ povedal Kiska.

Nebudú spolupracovať ani s SNS a extrémistami

Zdôraznil pritom, že pre prípadnú spoluprácu s politickými stranami je pre neho dôležité, aby strany deklarovali, že nebudú spolupracovať so Smerom a „so žiadnym jeho klonom„, so SNS alebo s extrémistami.

„Za druhé, aby sme si povedali, čo je prioritou pre naše Slovensko. A pre nás je to jasné,“ povedal Kiska s tým, že týmito oblasťami sú pre neho boj proti korupcii, justícia, zdravotníctvo a školstvo. Treťou podmienkou sú podľa Kisku politické vzťahy založené na slušnosti.

Vyzbierali tisíce podpisov

Subjekt Za ľudí podľa Kisku už za účelom oficiálnej registrácie vyzbieral viac ako 5000 podpisov.

„Beží to rýchlejšie ako by som očakával. Ja sa teším, že ten potrebný počet podpisov vyzbierame rýchlo. Určite budeme plánovať ešte nejaký počet naviac, aby bolo v rezerve,“ dodal Kiska.

Pri návrhu na registráciu by politické subjekty podľa zákona mali predložiť aspoň 10 000 podpisov občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla.