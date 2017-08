Andrej Kiska vyznamenal 95-ročného generála Milana Píku, ktorý bojoval počas vojny

BRATISLAVA 30. augusta (WebNoviny.sk) – Jednému z posledných žijúcich československých dôstojníkov, ktorí bojovali v britskom Kráľovskom letectve, brigádnemu generálovi Milanovi Píkovi dnes udelil prezident Andrej Kiska štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Prezident udelil vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd, agentúru SITA o tom informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR. Hlava štátu tak spravila pri príležitosti 95. narodením Milana Píku.

Ako uviedol prezident na svojom facebookovom profile: „Otec a syn strávili poslednú noc vo väzenskej cele spolu. Kat prišiel o šiestej ráno. Otca odviedli na šibenicu. Syna poslali preč. Komunisti celý proces zinscenovali, aby sa jedného definitívne zbavili, a z druhého spravili občana druhej kategórie. Predtým otca aj syna trápili nacisti. Syn Milan Píka je jedným z posledných žijúcich československých dôstojníkov, ktorí bojovali proti nacizmu v britskom Kráľovskom letectve RAF“.

Prezident ďalej pripomína, že Píka pomáhal v boji proti Hitlerovej armáde päť rokov. „Túžil sa stať letcom, ale pre vrodenú šeroslepotu mu to nemohli dovoliť. Najväčší boj zviedol paradoxne po vojne. Jeho otca Heliodora Píku, hrdinu prvej a druhej svetovej vojny, popravili komunisti v spomínanom zinscenovanom procese. Syna zbavili všetkých obvinení. Ale degradovali ho, vyhodili zo školy a vykázali z Prahy. Stal sa človekom druhej kategórie, nemohol pracovať ani ako robotník. Rozhodol sa odísť do Bratislavy, kde žije dodnes. Túžil očistiť otcovo meno, roky sa o to snažil, ale naozaj sa mu to podarilo až po nežnej revolúcii. Vďaka nemu sa svet dozvedel pravdu o tragickom príbehu a poprave generála Heliodora Píku“.

Andrej Kiska v závere svojho príspevku na sociálnom profile ďakuje Píkovi za všetko, čo spravil v boji za slobodu a pravdu. „Život pred vás postavil ťažké skúšky, ale nikdy ste neuhli. To z vás robí skutočného hrdinu,“ dodáva hlava štátu.