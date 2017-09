Andrej Martin vybojoval v Davisovom pohári pre Slovensko druhý bod (aktualizované)

aktualizované: 21:45

BRATISLAVA 15. septembra (WebNoviny.sk) – Druhý singlista zostavy domácich Andrej Martin zvíťazil za 172 minút 7:5, 4:6, 6:3, 6:3 nad lídrom hostí Kamilom Majchrzakom v záverečnej druhej piatkovej dvojhre v rámci bratislavského stretnutia Slovensko – Poľsko na antuke pod odtiahnutou strechou Aegon arény NTC v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára tenisových reprezentačných družstiev mužov (15. – 17. septembra).

Uspel zaslúžene

Predviedol komplexnejší, konzistentnejší a výbušnejší výkon, uspel zaslúžene. Predtým Norbert Gombos zdolal Huberta Hurkacza za 123 minút 6:2, 6:2, 3:6, 6:4, takže tím SR má pred víkendom náskok 2:0. Takéto vedenie naposledy nezužitkoval pred 19 rokmi proti Švédom.

Dvadsaťsedemročný Bratislavčan Martin, 172. v singlovom renkingu ATP (už však bol aj na 98. priečke) v bilancii zo vzájomných súbojov s 21-ročným Majchrzakom (267., osobný rekord v podobe 246. pozície) vedie už 3:0, oba predchádzajúce duely sa tiež konali práve na najpomalšom podklade. Martin má v Davis Cupe skóre 7:7, z toho vo dvojhre 4:4. Majchrzak stojí 1:4 (výlučne v singli).

Necítil sa na kurte dobre

„V prvých dvoch setoch som sa necítil na kurte príliš dobre, robil som dosť veľa chýb, nebolo to úplne ono. Tretí set bol vyrovnaný, ale keď som Majchrzaka brejkol, chytil som rytmus a tajming. Odvtedy som podľa mňa dominoval, bol som už lepším hráčom. Radšej čelím súperom, s ktorými som hral a dokonca mám proti ním pozitívnu bilanciu, čo bol tento prípad. Musím však priznať, že to bol veľmi ťažký a fyzicky náročný zápas. Som rád, že po tých zdravotných problémoch, ktoré som mal, som to zvládol. Dokázal som, že už som na tom dobre. Poliakovi v porovnaní s tým posledným duelom viac vyhovovali podmienky. Predtým sme totiž hrali v nadmorskej výške, kde to lieta. Dnes bol nebezpečnejší, lebo sa dobre hýbe na kurte, nedá loptu zadarmo, veľa si toho vie vybojovať,“ povedal Andrej Martin pre RTVS a k svojmu naplánovanému štartu v sobotňajšej štvorhre uviedol: „Dohodneme sa s celým tímom, ako to postavíme. Uvidíme, ako sa budem cítiť. Dnes mám za sebou náročný zápas. Zajtra budeme outsideri, s tým sa vopred rátalo. Zostávame nimi napriek tomu, že Marcin Matkowski sa zranil a s Lukaszom Kubotom napokon bude hrať Mateusz Kowalczyk.“

Vedenie si želalo priaznivý výsledok

Kapitán Slovákov Miloslav Mečíř pre RTVS skonštatoval: „Gratulujem obom našim chalanom k perfektným a bojovným výkonom. Zhodne zvládli náročné zápasy, nebolo to ľahké. Takýto vývoj, teda naše vedenie 2:0 po piatku, som si pred stretnutím, samozrejme, želal. Noro začal výborne, dva sety mal prevahu. Potom naňho trochu doľahla kríza a Hurkaczovi sa začalo enormne dariť. Hrá sa však na tri získané sety a každý má nárok na slabšiu chvíľku. Našťastie, tá Norova netrvala pridlho. Ukázal, že celkovo je lepší hráč ako súper, udržal ho na dištanc. V koncovke zavážilo, že si veril. Už to dorazil. Pri Andrejovi som mal trošku obavy, lebo to bolo o behaní a množstve technických lôpt. Je náročné tri hodiny takto lietať po kurte. Môžu prísť kŕče – o nervozitu a napätie viac. Teší ma teda, že takto obstál. V súvislosti so štvorhrou mi to však zamotalo hlavu. Uvidíme, ako sa Andrej zotaví, máme čas na rozhodnutie. Bol by som rád, ak by napokon mohla nastúpiť pôvodná zostava. Pri absencii Matkowského sa šance zložito odhadujú na nejaké percentá. Každý zápas je na začiatku otvorený. Treba dúfať, že našim vyjde forma, potom by mohli Poliakov potrápiť.“

Zmena šéfov

Kapitáni Miloslav Mečíř a Radoslaw Szymanik nahlásili na sobotňajšiu štvorhru (15.00 h) páry Martin, Igor Zelenay a Mateusz Kowalczyk, Lukasz Kubot. V nedeľu znova od 15.00 h podľa tradičného scenára MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) najprv budú hrať Gombos a Majchrzak a následne Martin s Hurkaczom. Počas víkendu sa však môžu udiať zmeny na základe uváženia šéfov realizačných štábov. V družstve Slovenska je aj Jozef Kovalík.

V SR sa hrá na základe pravidla o reciprocite. Finalista Davis Cupu 2005 Slovensko spadlo do tejto časti „pavúka“ februárovou nečakanou domácou prehrou 1:3 s Maďarskom v rozhodujúcom 2. kole príslušnej regionálnej zóny. Slováci sú v „II. lige“ sústavne od sezóny 2007. Medzičasom 5-krát neúspešne hrali o postup (2007 Kórejská republika, 2008 Srbsko, 2014 USA, 2015 Poľsko, 2016 Austrália) a v piatich prípadoch odvrátili zostup do II. skupiny euroafrickej zóny (2009 Macedónsko, 2010 Bielorusko, 2011 Ukrajina, 2012 Portugalsko, 2013 Švédsko), teraz podstupujú šieste záchranárske práce, prvé po štyroch rokoch.

25. pozícia

Slovensko sa nachádza na 25. pozícii v daviscupovom renkingu krajín ITF. Poľsko figuruje na poslednom 133. mieste, čo vyvstalo zo súboru trestov za neregulárne rýchly povrch vlani v marci v Gdansku proti Argentíne: odrátali mu 2000 bodov, s nimi by bolo na 20. priečke.

V doterajšej daviscupovej histórii sa slovenský tím stretol s poľským dva razy. V septembri 1996 v II. skupine euroafrickej zóny v Trnave zvíťazili domáci 4:1, v septembri 2015 Slováci prehrali v Gdyni v play-off o svetovú skupinu 2:3. Poliaci od spomenutého predvlaňajšieho triumfu nad Slovákmi inkasovali tri prehry za sebou. Postupne nestačili v osemfinále elitnej šestnástky na Argentínu (bol to ich debut vo svetovej skupine), prehrali s Nemcami v baráži a vo februári podľahli Bosniakom v 1. kole I. skupiny euroafrickej zóny.

DAVISOV POHÁR

SLOVENSKO – POĽSKO 2:0 po piatkových dvojhrách

(15. – 17. septembra, Bratislava, antuka v Aegon aréne NTC)

VÝSLEDOK

Andrej Martin – Kamil Majchrzak 7:5, 4:6, 6:3, 6:3 za 172 minút (46, 43, 44, 39)

Martin nezačal práve najšťastnejšie. Za stavu 0:1 totiž prišiel o servis zo zdanlivo upokojujúceho náskoku 30:0. Okamžite však odpovedal na príjme: druhý brejkbal v treťom geme premenil dostatočne dôrazným obehnutým forhendom. Následne cez 0:15 v pohode vyrovnal na 2:2. Majchrzak však zachytil nápor a v pohode išiel na 3:2, 4:3 aj 5:4. Slovák si v šiestom geme poradil so skóre 30:30 a v ôsmej hre so zhodou, na 5:5 dal hladšie.

Dva brejkbaly za sebou

Poliak si v jedenástej hre dovolil svoju prvú dvojchybu, Martin vzápätí skúsene pritlačil, dostal sa na 30:15 a parádnym forhendovým obhodením popri čiare z plného behu si vynútil dva brejkbaly za sebou. Stačil mu jeden. Pri podávaní na zisk setu ponúkol skvostný bekhendový stopvolej na 15:15, následnú dvojchybu vykompenzoval efektívnym servisom, ale nevyhol sa brejkbalovej hrozbe. Odstránil ju krížnym bekhendom v dlhej výmene, v ktorej si väčšinou počínal pomerne pasívne. Kvalitný prechod do ofenzívy akoby z ničoho mu dodal aj setbal, premenil ho servisom – 7:5.

Majchrzak nespľasol. Na 1:0 aj 2:1 išiel na nulu. Dôrazným bekhendovým krosom si dodal brejkbal, Martin ho eliminoval precíznym volejom z vypracovanej pozície a išiel na 2:2. Predvádzal svoje prednosti cizelované vo štvorhrách. Slovák v siedmej hre mal brejkbal a šikovným returnom sa natlačil do útoku, vôbec však nezvládol prechodový bekhend.

Nedáš-nedostaneš

Následne sa takmer pripomenulo okrídlené „nedáš – dostaneš“: Poliak si totiž kvalitným príjmom doprial dva brejkbaly za sebou. Martin pri prvom najprv dal prasiatko a vzápätí vytiahol famózny „tweener“, teda defenzívny úder pomedzi nohy a chrbtom k sieti: trafil ho krížom ponad súpera priamo do vzdialenejšieho rohu. Potom si pomohol servisom a – cez ešte jednu zhodu – už vyrovnal na 4:4. Poliak však pomerne iste išiel na 5:4 a bravúrnym bekhendovým „kraťasom“ si dodal dva setbaly za sebou (po dvoch forhendových chybách Martina). Už pri prvom nachytal Slováka v tzv. mŕtvej zóne: bekhendový halfvolej zaletel za základnú čiaru.

Martin na príjme v prvom geme tretieho setu navodil zhodu z 15:40, ale poslal ambiciózny forhend tesne vedľa a Majchrzak pohotovo využil voľnú časť dvorca. Slovák mal tri jednotlivé brejkbaly v treťom geme. Najprv tesne netrafil forhendovú kontru do bližšieho rohu, potom Poliak rezolútne zaútočil a napokon zvládol odvážne obehnutý forhend.

Forhendová chyba

Martin si za stavu 2:2 pracovitým tenisom vynútil Majchrzakovu forhendovú chybu, po ktorej viedol 30:15 na returne, dvojchyba navodila zhodu. Slovák si prísnym forhendovým krosom vypýtal Poliakovo zlyhanie a následne mal aj kúsok šťastia, keď sa loptička skĺzla po čiare vyznačujúcej územie na podanie a Majchrzak už nestihol zareagovať na zmenu trajektórie. Martin viedol 3:2 a bez vážnejšej zápletky potvrdil únik, zavŕšil to forhendovým volejom. Neskôr sa posunul na 5:3 jasne na nulu, znova roztlieskal publikum volejmi.

Slovák bol v tejto fáze energickejší, tvorivejší a určujúcejší. Mal sľubných 30:15 na príjme v deviatom geme a pri neskoršej zhode kvitoval Poliakovu dvojchybu. Pri setbale doplachtil jeho bekhendový slajz vedľa. Po dvoch gembaloch protivníka Martin pri štvrtej zhode účinne pritlačil a Majchrzak potom pokazil bežný forhend – 7:5, 4:6, 6:3.

Majchrzak pod tlakom

Čoraz dominantnejší Martin vstúpil do štvrtej časti na nulu na podaní a pri treťom brejkbale v druhom geme privítal dvojchybu Majchrzaka. Pri potvrdzovaní pustil súpera zo svojho náskoku 30:0 na 30:30, ale nie ďalej – 3:0. Na príjme vo štvrtom geme nepridal nadstavbu k vedeniu 30:0, stále však bol hore – 3:1. Na 4:1 sa dostal cez brejkbal, ktorý vymazal neoblomne štýlom servis – smeč. Na 5:2 sa posunul cez 0:15. Búšil a stanovoval, siedmy gem ukončil servisom na „téčko“.

Podobne presvedčivý bol Martin na podaní v deviatej hre, napokon záverečnej: Majchrzak pod tlakom nestihol upratať forhend, kvitoval dvojchybu, poslal bekhendový obranný slajz do siete, potom aj forhendovú kontru a pri mečbale a nemal na vstúpený forhend inside-out.