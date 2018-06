Andrej Šeban, Rytmus či Anita Soul: One Day Jazz Festival odkrýva mená ďalších svojich hviezd

BRATISLAVA 1. júna 2018 (WBN/PR)

Hviezdny americko-slovenský kvartet na Hrade i veľká urban jazz-soulová párty

Obľúbený One Day Jazz Festival vypukne už o pár dní. Blížiaca sa letná edícia potrvá od 13. júna do 13. júla a odohrá sa počas šiestich júnových dní v Bratislave, v Žiline, Banskej Štiavnici a na Donovaloch. Na záver sa vráti na jeden deň v júli do Bratislavy. Tento rok oslávi etablovaný hudobný festival okrúhle desiate narodeniny.

Pár dní pred štartom festivalu prezrádzajú organizátori novinky o ďalších hviezdach v line-upe podujatia. Veľké slovenské i zahraničné mená pribúdajú do programu viacerých festivalových dní.

Hviezdna medzinárodná zostava Banks-Washington-Šeban-Valihora na Bratislavskom hrade

13. júna prinesie One Day Jazz Festival veľký otvárací koncert na Bratislavskom hrade. Hlavnou hviezdou prvého festivalového dňa bude americká speváčka Lizz Wright. Výnimočná dáma, ktorá je etablovaná na svetovej hudobnej scéne a už 15 rokov patrí medzi najžiadanejších jazzových vokalistov sveta, zožala vlani obrovský úspech s novým albumom Grace. Na One Day Jazz Festivale sa predstaví v exkluzívnom spojení so Slovenskou filharmóniou pod vedením dirigenta Oskara Rózsu.

Jednou z noviniek v programe je medzinárodný americko-slovenský kvartet Banks-Washington-Šeban-Valihora, ktorý vystúpi ako sprievodná kapela spoločne s Lizz Wright a Slovenskou filharmóniou.

„Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo dať dohromady takúto silnú zostavu. Raritou je najmä jedinečné spojenie Lizz Wright so špeciálnym kvartetom, s ktorým vystúpi iba pri tejto príležitosti. Lizz zvykne, samozrejme vystupovať so svojou vlastnou dvornou kapelou, o to jedinečnejší bude jej koncert na našom festivale. Najväčším unikátom je, že sa nám podarí spojiť na jednom pódiu slovenskú a zahraničnú scénu – hudobníkov, ktorí budú spoločne sprevádzať svetovú hviezdu,“ vysvetľuje riaditeľ festivalu Martin Valihora.

Spomínaná hviezdna formácia sa predstaví v zložení dvoch hviezd zo zámoria a dvoch slovenských osobností: Za klávesy sa posadí Kenny Banks, americký hudobník, ktorý hral na inaugurácii prezidenta Baracka Obamu, vystupoval v slávnej Carnegie Hall či v Berlínskej filharmónii. Spolupracoval s legendami ako Kenny Garrett či Aretha Franklin a s Philadelphským orchestrom. Vydal tiež vlastný sólo album Truly Free.

Ďalším americkým členom kvartetu je basgitarista Reggie Washington – jeden kľúčových participantov Modernej Jazzovej revolúcie v 80’tich a 90’tich rokoch. Preslávil sa koncertnými spojeniami s Royom Hargroveom, Jasonom Lindnerom či legendárnym Poogie Bellom. Od roku 2015 vystupuje s vlastným projektom „Rainbow Shadow – A tribute to Jef Lee Johnson“. V roku 2018 sa rozhodol objaviť akustickú basovú časť svojej osobnosti vo svojom novom kvartete „Vintage New Acoustic“. Nový album avízoval na jeseň tohto roka.

Slovenskú hudobnú scénu v tomto exkluzívnom medzinárodnom kvartete zastúpia Andrej Šeban (gitara) a riaditeľ festivalu Martin Valihora (bicie).

„Je úžasné, že pozvanie do tohto špeciálneho kvartetu prijala aj taká osobnosť, akou je Andrej Šeban. Verím, že návštevníci festivalu si vystúpenie tejto legendy vychutnajú. Andrej Šeban zahrá nielen v spomínanom medzinárodnom kvartete – pripravujeme spoločne s ním ešte jedno krásne prekvapenie,“ prezrádza Martin Valihora a dodáva, že Andrej Šeban vystúpi tiež ako sólista spoločne s Lizz Wright a Danom Bártom na záver koncertu v skladbe Fragile. Pieseň špeciálne na One Day Jazz Festival aranžuje dirigent Oskar Rózsa ako zlatý klinec hlavného festivalového programu a vzácny okamih, kedy sa na jednom pódiu prostredníctvom hudby symbolicky spoja rôzne národy a etniká.

„Skladbu Fragile odohráme na festivale ako SYMBOL myšlienky humanizmu a tolerancie. Radi by sme touto cestou ukázali, ako hudba dokáže spojiť rôzne etniká, ktoré spoločne vytvoria krásne dielo. V rámci našich možností tak ukážeme, ako sa to dá – ako taký malý model, ktorý je možné preniesť aj do spoločnosti vo väčšom kontexte. Keď sa to dá na pódiu na pár metroch štvorcových, dá sa to aj v spoločnosti…“ hovorí o ústrednej festivalovej myšlienke Martin Valihora.

Druhým slovenským členom medzinárodnej zostavy renomovaných hudobníkov je práve riaditeľ festivalu Martin Valihora, ktorý svojou hudobnou všestrannosťou a svojimi domácimi i zahraničnými referenciami do medzinárodnej zostavy dokonale zapadá.

V prvý deň One Day Jazz Festivalu na Bratislavskom hrade sa návštevníci môžu tešiť tiež na 11-násobného držiteľa Ceny Anděl Dana Bártu, ktorý sa predstaví so svojím jazzovým projektom Illustratosphere v novom zložení, v ktorom sa za bicie opäť posadí Martin Valihora.

Veľká urban jazz-soulová párty

Donovaly (23.6.), Bratislava (24.6.) a Žilina (25.6.) zažijú v rámci One Day Jazz Festivalu hudobnú smršť v podaní headlinera všetkých troch večerov – fenomenálneho amerického bubeníka Chrisa Davea, ktorý sa so svojím projektom Drumhedz na One Day Jazz Festival vráti po štyroch rokoch.

Novinkou v line-upe bratislavského večera v Ateliéri Babylon (24.6.) je True Crew Project, zoskupenie v zložení Eugen Vizváry (klávesy), Michal Bugala (gitara), Richard Csino (basgitara), Dávid Hodek (bicie) a Martin Valihora (bicie). Spoločne s True Crew Project sa predstaví prvá dáma slovenského soulu Anita Soul a ako hosť vystúpi tiež najvýraznejšia osobnosť slovenskej hip-hopovej scény: „Zaujímavosťou tohtoročného festivalu bude, že vystúpi aj Patrik Rytmus Vrbovský ako súčasť True Crew Project. Predstaví sa tak v novom kontexte, vo fúzii jazzu a hip-hopu – žánrov, ktoré majú korene v Amerike, kde majú k sebe veľmi blízko. Hip-hop a jazz sa celosvetovo navzájom medzi sebou ovplyvňujú, a v minulosti vzniklo medzi nimi veľa spoluprác. Patrik bude na našom festivale zástupcom hip-hopového elementu v tejto fúzii,“ vysvetľuje riaditeľ festivalu Martin Valihora, ktorý v minulosti sedel za bicími práve aj na Rytmusovom turné s Kontrafaktom.

Ako Martin Valihora dodáva, spomínaný koncept urban jazz-soulovej párty v rámci tejto edície One Day Jazz Festivalu prenesie z Bratislavy aj na Donovaly, kde sa 23. júna predstaví Chris Dave s projektom Drumhedz a True Crew Project s Anitou Soul.

Návštevníci One Day Jazz Festivalu v Žiline sa 25. júna okrem Chrisa Davea a jeho projektu Drumhedz môžu tešiť ešte na jedno veľké prekvapenie. Do festivalového programu pre Žilinu totiž pribudlo slobodné stretnutie štyroch inštrumentalistov, ktorí patria medzi najvýraznejšie osobnosti domácej hudobnej scény.

Pozvanie riaditeľa festivalu do Mestského divadla v Žiline prijali Andrej Šeban, Oskar Rózsa a Eugen Vizváry, ktorí si tu zahrajú špeciálny koncert spoločne s ním. „Kvartet sa stretne v tejto výnimočnej zostave Eugen Vizváry (klávesy) – Andrej Šeban (gitara) – Oskar Rózsa (basgitara) – Martin Valihora (bicie) jedine v Žiline. Som rád, že aj našim priaznivcom mimo hlavného mesta môžeme sprostredkovať takýto naozaj jedinečný hudobný okamih a zážitok,“ objasňuje Martin Valihora.

One Day Jazz Festival zavíta tiež 16. júna do Amfiteátra v Banskej Štiavnici a 17. júna do bratislavského Divadla Aréna. V oba tieto dni si návštevníci užijú koncert Lionela Louekeho, speváka a gitaristu zo západoafrického Beninu v špeciálnej medzinárodnej hudobnej fúzii s talianskym basgitaristom Danielom Camardom a riaditeľom festivalu, bubeníkom Martinom Valihorom. V Banskej Štiavnici sa navyše predstaví domáci element – cimbalista Ľubomír Gašpar so svojím autorským projektom Cimbal Project.

Letná edícia festivalu vyvrcholí na nádvorí Eurovea veľkým koncertom českých a slovenských jazzových osobností 100 rokov CZ/SK JAZZ, pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a pamiatky Jozefa Doda Šošoku. Predstavia sa Emil Viklický & Miroslav Vitouš vo featuringu s Martinom Valihorom. V rámci koncertu Tribute to Jozef Dodo Šošoka zahrajú Ondrej Krajňák, Gabriel Jonáš, Tomáš Baroš, Juraj Griglák, Jozef Brisuda, Michal Bugala, Peter Solárik, Martin Valihora a Dávid Hodek. V ten istý – posledný festivalový deň sa predstaví tiež SK Bass Legacy Project Aaron Hodek a Juraj Griglák vo featuringu s Eugenom Vizvárym, Tomášom Gajlíkom, Michalom Bugalom, Dávidom Hodekom a Martinom Valihorom.

Kompletný program festivalu: www.onedayjazz.sk/117/program.html

Vstupenky v sieti Ticketportal: www.ticketportal.sk/Event/ONE_DAY_JAZZ_FESTIVAL_2018

Viac info: www.onedayjazz.sk | www.facebook.com/onedayjazzfestival