Andrejčík sa stal najlepším jednotlivcom v ankete SZTPŠ, kategóriu tímov ovládli boccisti

V ankete Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) o najlepších športovcov v roku 2021 hneď v dvoch kategóriách uspeli reprezentanti SR v boccii.

Kategóriu „jednotlivec“ ovládol dvojnásobný paralympijský šampión z Tokia Samuel Andrejčík a v kategórii „tím, kolektív“ dominoval pár BC4 v zložení Samuel Andrejčík, Michaela Balcová, Martin Strehársky.

Vyzdvihli mimoriadne úspechy športovcov

V kategórií „junior“ triumfoval parastolný tenista Boris Trávníček a ocenenie v časti „tréner, člen realizačného tímu“ získal člen realizačného parahokejového tímu Andrej Granatier.

„Som rád, že sa nám po roku podarilo opäť obnoviť udeľovanie ocenení SZTPŠ a mali sme tak možnosť vyzdvihnúť mimoriadne úspechy našich športovcov, ktoré dosiahli na najvýznamnejšom športovom podujatí paralympijských hrách v Tokiu, ale tiež na majstrovstvách sveta či Európy. Všetci športovci v našom zväze si zaslúžia obdiv, keď sa aj napriek mimoriadne náročnému roku, keď ich tréningy boli vzhľadom na rôzne opatrenia minimalizované, dokázali správne namotivovať a kvalitne pripraviť. Samozrejme, že poďakovanie patrí aj všetkým trénerom, realizačným tímom a ostatnému personálu vrátane sekretariátu SZTPŠ , ktorí prispievali k tímovej pohode,“ zhodnotil predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš.

Motivácia do ďalšieho obdobia

Andrejčík medzi jednotlivcami triumfoval pred ďalšími medailistami z PH v Tokiu paracyklistom Patrikom Kurilom a parastrelkyňou Veronikou Vadovičovou.

„Posledné dva roky sa niesli v znamení neistoty. Tréningy sa presunuli z telocviční do obývačiek, sústredenia a turnaje boli zrušené a my sme sa na čas nedokázali ani stretnúť. V určitom bode sme sa obávali aj toho, že vytúžená paralympiáda, o ktorú sme bojovali tak dlho, sa ani neuskutoční. O to viac sa teším, s akým entuziazmom sme dokázali opäť vstúpiť do tréningového procesu, ako sme sa vrátili na kurty a tvrdo pracovali na tom, aby sme v Tokiu previedli to najlepšie z nás. Vyšlo to a dnes sa s úsmevom na tvári teším z dvoch tokijských zlatých paralympijských medailí. Zisk ocenenia v kategórii jednotlivec i v kategórii tím, kolektív, prijímam s pokorou a hrdosťou na to, čo som ako jednotlivec, ale aj ako tím dokázali zvládnuť. Je krásnym ocenením ťažkej, ale úspešnej sezóny a zároveň motiváciou do ďalšieho obdobia, v ktorom urobím všetko pre to, aby som opäť bojoval o popredné miesta vo svetovom rebríčku. Veľmi pekne ďakujem za prejavenú priazeň a súčasne blahoželám všetkým ostatným oceneným športovcom,“ povedal po anketovom triumfe Andrejčík, cituje ho tlačová správa SPV.