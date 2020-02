Andy Murray chce hrať opäť na grandslamoch, nevylúčil však ďalšiu operáciu

Niekdajší líder svetového singlového rebríčka mužov Andy Murray by sa do tenisového kolotoča mohol vrátiť najskôr v marci, ale on sám pripustil reálnu možnosť, že bude potrebovať ďalšiu operáciu. Tridsaťdvaročný Škót neodohral zápas od novembra pre pomliaždeniny panvovej kosti. Tvrdí, že niekoľko uplynulých mesiacov bolo nesmierne zložitých a náročných. Podľa Murryaho sú za tým za vedľajšie účinky po operácii bedra z januára 2019.

Začal s tréningom i behom

Trojnásobný grandslamový šampión v uplynulých dňoch začal s tréningom i behom. Teraz potrebuje pár týždňov, aby zistil, či je nutný ďalší chirurgický zákrok, alebo už bude schopný vrátiť sa na okruh ATP. Ta by mohol na konci marca stihnúť Miami Open, ktorý sa začne 25. marca.

„Nemal som veľa poznatkov o tom, o čo ide v skutočnosti. Čo teraz potrebujem, je pracovať na sebe niekoľko týždňov, aby som sa otestoval. Verím, že odozva môjho tela bude dobrá. Na konci budúceho mesiaca by som už mal vedieť, či som schopný s tým hrať alebo nie. Myslím si však, že teraz som v bode, keď som si istý ohľadom toho, čo sa deje,“ vyjadril sa Murray.

Vynechanie Australian Open bolo tvrdé

Britský tenista sa po operácii bedra vlani v júni vrátil na okruh ATP a v októbri si vybojoval turnajový titul vo dvojhre v belgických Antverpách. Potom ešte v novembri nastúpil v Davisovom pohári, kde zdolal Holanďana Tallona Griekspoora, ale pre zranenie odohral len jeden zápas.

„Nie je dôvod, aby to nešlo, keďže nie som zranený. Ide len o to, aby to takpovediac časom sadlo a telo si na to zvyklo, a to aj pri hraní. Potom mám určite v pláne absolvovať turnaje na antuke. Nechcem prestať hrať tenis. Otázka je len, či som schopný. Chcem hrať znova na grandslamoch. Vynechanie tohtoročného Australian Open bolo pre mňa tvrdé,“ dodal Andy Murray.