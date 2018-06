Andy Murray sa po 11 mesiacoch vracia na kurty, naposledy hral minulý rok na Wimbledone

LONDÝN 19. júna (WebNoviny.sk) – Britský tenista Andy Murray sa na kurtoch naposledy predstavil minulý rok vo Wimbledone. Vtedajšia svetová jednotka zviedla vo štvrťfinále tuhý boj s Američanom Samom Querrym. Tridsaťjedenročný Škót ešte živil nádej na obhajobu titulu na wimbledonskej tráve.

Počas celého stretnutia však Murray bojoval s bolesťou bedra a zápas nakoniec prehral v štyroch setoch. V tom čase očakával po rekonvalescencii návrat na konci roka 2017, ale jeho telo nekooperovalo. Operácia ostala jedinou možnosťou.

Dnes Murray priznáva, že v posledných mesiacoch prešiel zložitým a namáhavým procesom, po fyzickej aj mentálnej stránke. Jedenásť mesiacov neskôr je pripravený na návrat do kolotoča turnajov. „Bolo to náročné,“ uviedol wimbledonský víťaz z rokov 2013 a 2016 na nedeľnom stretnutí s novinármi v londýnskom Queen’s Clube.

Po operácii chrbta v roku 2013 som sa dokázal vrátiť na kurty skôr. „Hral som už po štyroch mesiacoch. Môj chrbát však stále nebol v stopercentnom stave, až po deviatich mesiacoch som sa začal cítiť komfortne. Rovnaké je to aj teraz. Stále cítim bolesť, ale čakal som to. Mám problém s bedrom už osem rokov. Dlhú dobu som navštevoval špecialistu v Austrálii. Nie je to perfektné, ale rád by som sa vrátil na dostatočnú úroveň. A dúfam, že sa tam dostanem,“ dodal.

Telo mu hovorilo, aby spomalil

Záver sezóny 2016 priniesol dramatický finiš a zabezpečil Murraymu koncoročný post svetovej jednotky, no sám priznáva, že chronická choroba a následná operácia boli v porovnaní so životnými úspechmi pokorným zážitkom.

Rodák zo škótskeho Glasgowa zvíťazil vo finálovom stretnutí ATP World Tour Finals nad Srbom Novakom Djokovičom 6:3, 6:4 a zisk prvého miesta v mužskom singlovom rebríčku v posledný deň sezóny bol pravým vrcholom sezóny. Napriek pôsobivým úspechom však Murray tvrdí, že komplikácie pri súčasnom návrate, boli pre neho dostatočným varovaním. Počas posledných mesiacoch musela byť trpezlivosť jeho prednosťou.

„Bol som veľmi znepokojený,“ skonštatoval víťaz Davis Cupu z roku 2015. „Ešte aj teraz, keď sa vraciate po tak dlhom čase, máte prirodzene pochybnosti. Neviete, ako sa budete cítiť počas zápasu, až kým nenastúpite na kurt. Či začnem hrať teraz, alebo o päť týždňov, pochybnosti budú rovnaké. Proces rehabilitácie môže byť komplikovaný, najmä po operácii. Musel som spomaliť môj návrat. Dôvodom nebolo obnovenie zranenia, ale počas tréningov som sa necítil, ako by som očakával. Telo mi hovorilo, aby som spomalil.“

Kyrgios ešte Murrayho neporazil

Murrayho čaká pri tohtoročnej súťažnej premiére v prvom kole turnaja v londýnskom Queen’s clube náročný protivník.

Jeho súper Austrálčan Nick Kyrgios sa na minulotýdňovom turnaji v nemeckom Stuttgarte dostal až do semifinále, kde po takmer dvojhodinovom boji prehral s neskorším víťazom podujatia Švajčiarom Rogerom Federerom.

Víťaz US Open z roku 2015 Murray vedie vo vzájomnej bilancii nad Kyrgiosom 5:0, naposledy nad ním zvíťazil pred dvoma rokmi vo Wimbledone. Nadchádzajúci zápas ich však stretne v rozdielom rozpoložení.

„Bude to určite náročné stretnutie, pretože ak je stopercentne koncentrovaný, patrí medzi najlepších hráčov na tráve. Pri jeho kvalite podania a úderov nás najskôr nečakajú dlhé výmeny. Pre moje telo však bude pozitívne, ak nestrávime veľa času pri výmenách,“ dodal.

Sústredí sa iba na seba

V Queen’s Clube získal Murray už päť titulov a tak si na svoj návrat nemohol vybrať lepšie miesto. Nenasadeného a v súčastnosti až 257. hráča svetového rebríčka Murrayho čaká v jeho časti „pavúka“ tvrdá konkurencia v podobe krajana Kyla Edmunda, štvorky turnaja Belgičana Davida Goffina a finalistu minulotýždňového turnaja v Stuttgarte Kanaďana Milosa Raonica.

Škót však priznáva, že on sa musí sústrediť iba na samého seba. Nechce sa zaťažiť prípadnými očakávaniami.

„Chýbal mi tenis a súťaženie. Nemám žiadne ciele. Potrebujem iba čas. Rád by som sa vrátil na vrchol, ale na začiatok mi bude stačiť, ak sa budem cítiť a hrať dobre. Keď hrám zápas, je to pre mňa ďalší druh rehabilitácie. Neexistuje žiadna záruka, ako sa budete cítiť po stretnutí. Viac budem vedieť v utorok po zápase,“ skonštatoval Murray na záver. Informácie priniesol oficiálny web ATP.