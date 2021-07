Andy Murray už na tohtoročnom Wimbledone skončil. Bude ešte niekedy hrať v All England Clube?

Misia britského tenistu Andyho Murrayho na tohtoročnej edícii slávneho Wimbledonu sa už skončila. Nad jeho sily bol v 3. kole dvojhry mužov Kanaďan Denis Shapovalov, nasadenej desiatke podľahol 4:6, 2:6, 2:6.

Otázne je, či sa do All England Clubu ešte vráti ako hráč aj v budúcnosti. Veď ostatné roky ho neustále sužujú zdravotné problémy.

Po štyroch rokoch na Wimbledone

Na to však 34-ročný Škót nechce myslieť. V prvom rade si užíva skutočnosť, že sa po štyroch rokoch opäť objavil na wimbledonských dvorcoch.

„Jedna moja časť cíti, že za ostatné mesiace som vynaložil veľké množstvo úsilia, no napokon nehral tak, ako som si prial a očakával. Rozumná je teda otázka, či to všetko za to stojí. Moja druhá časť na túto otázku odpovedá jednoznačne áno. Stojí to za to, pretože zápasy na týchto dvorcoch mi prinášajú množstvo krásnych zážitkov a spomienok,“ prezradil Andy Murray.

V ostatnom období mal problémy si slabinami, už skôr ho na dlhší čas zo súťažného diania vyradili operácie bedra. Vždy však zabojoval a vrátil sa. Či sa tak stane aj o rok alebo dva, ukáže až čas.

Potrebuje zápasovú prax

Práve londýnsky Wimbledon priniesol Andymu Murraymu najväčšie úspechy. V rokoch 2013 a 2016 tam ovládol dvojhru mužov, keď prvý z týchto triumfov z neho spravil prvého domáceho víťaza v „open“ ére, pričom sa stal prvým britským mužským šampiónom od roku 1936.

„S tímom musíme nájsť spôsob, ako ma udržať zdravého čo najdlhšie bez prerušenia, aby som získal zápasovú prax, ktorú potrebujem, aby som mohol konkurovať hráčom na tomto okruhu,“ poznamenal dvojnásobný olympijský šampión, jedným dychom však doplnil: „Inak príde čas na debatu o tom, čo bude ďalej.“