Nasadené tenistky na Australian Open postupujú, veterán Murray zaskočil favorizovaného Berrettiniho

Britský tenista Andy Murray v jednom zo šlágrov 1. kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne zdolal 13. nasadeného Taliana Mattea Berrettiniho po viac ako štyroch hodinách 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7), 7:6 (6).

Berrettini svojho premožiteľa vychválil

Tridsaťpäťročný dvojnásobný olympijský šampión a trojnásobný grandslamový víťaz zaznamenal svoj prvý triumf proti súperovi z Top 20 rebríčka ATP na turnaji „veľkej štvorky“ od roku 2017.

„Budem to cítiť ešte zajtra, ale teraz som neskutočne šťastný a som na seba hrdý. V ostatných mesiacoch som s mojím tímom veľa pracoval na tom, aby som mal šancu znova hrať na takomto turnaji, v takýchto zápasoch a proti hráčom ako Matteo. Oplatilo sa to,“ povedal po zápase Murray, ktorého v ostatných rokoch sužovali zdravotné problémy a podstúpil viacero operácií.

Andymu Murraymu (vpravo) z Británie blahoželá Talian Matteo Berrettini po zápase prvého kola na tenisovom šampionáte Australian Open v austrálskom Melbourne, utorok 17. januára 2023. Foto: SITA/AP

Päťnásobný finalista AO dosiahol 50. triumf na tomto turnaji, čo dokázal ako piaty hráč v „open ére“ po Novakovi Djokovičovi, Rogerovi Federerovi, Rafaelovi Nadalovi a Stefanovi Edbergovi.

„Je to veľký šampión, ako som už viackrát povedal. Bolo skvelé hrať proti nemu v takejto atmosfére. Bolo to úžasný zápas, ale, bohužiaľ, nie úspešný pre mňa. Je pôsobivé, čo dokázal po toľkých operáciách a nabehaných kilometroch v kariére. Ukazuje to, ako veľmi miluje tenis a takéto zápasy,“ vyzdvihol Berrettini svojho premožiteľa.

Nasadené tenistky postupujú

Murray si zlepšil kariérnu bilanciu v päťsetových dueloch na 27 triumfov a 13 prehier, v 2. kole v Melbourne čaká na 66. hráča sveta domáci Thanasi Kokkinakis alebo Talian Fabio Fognini.

Okrem Berrettiniho zatiaľ žiaden favorit v mužskom „pavúku“ na Australian Open 2023 nezaváhal, v 1. kole uspeli piaty nasadený Andrej Rubľov, osmička Taylor Fritz, deviatka Holger Rune, dvanástka Alexander Zverev aj 27. nasadený Grigor Dimitrov.

Medzi ženami postúpili do 2. kola nasadená štvorka Caroline Garciová, päťka Arina Sobolenková, deviatka Veronika Kudermetovová aj šestnástka Anett Kontaveitová.

Finalistka z roku 2020 a dvojnásobná grandslamová víťazka Garbine Muguruzová zo Španielska však prehrala aj piaty duel v tomto roku, v 1. kole ju zdolala Belgičanka Elise Mertensová.