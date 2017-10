Angela Merkelová predĺžila pobyt nemeckých vojakov v Afganistane, Sýrii či Iraku

BERLÍN 18. októbra (WebNoviny.sk) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová predĺžila pobyt nemeckých vojakov v Afganistane a Mali o tri mesiace.

Podľa agentúry DPA politička takisto povolila naďalej podporovať boje proti extrémistickej skupine Islamský štát v Sýrii a Iraku, tréning kurdských jednotiek na severe Iraku a odobrila aj ďalšie misie. Jej rozhodnutie musí schváliť aj parlament, no ako píše agentúra AP, nemal by to byť problém.

Nemecko väčšinou predlžuje podobné akcie o rok. Merkelová sa však v súčasnosti venuje tvorbe novej vlády, na čo by jej mali stačiť tri mesiace. Po tom sa nová vláda vráti k otázke zahraničných vojenských akcií.