Angela Merkelová trvá na svojom vyjadrení, že Európa sa nemôže spoliehať na USA

BERLÍN 5. júla (WebNoviny.sk) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová stojí za svojím vyhlásením, že Európska únia sa už nemôže spoliehať na Spojené štáty americké. Vyjadrila sa tak v rozhovore pre týždenník Die Zeit, ktorý vyšiel v stredu. Na otázku, či by svoj májový komentár zopakovala, odpovedala, “Áno, presne tak.”

Ako ďalej povedala, do budúcnosti je podľa nej napríklad otvorené, “kedy by sme sa mohli alebo mali spoľahnúť na to, že USA investujú toľko ako doteraz do práce Organizácie Spojených národov, do opatrení na Blízkom východe, do európskej bezpečnosti alebo mierových misií v Afrike”. Zároveň pripustila, že “nemáme právny nárok žiadať od Američanov, aby sa angažovali kdekoľvek vo svete”.

V stredu sa zároveň počas privítania čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Berlíne vyjadrila, že Nemecko a Čína môžu spolupracovať na upokojení problémov vo svete. Stretnutie pred začiatkom summitu krajín G20 je podľa nej “výbornou príležitosťou rozšíriť strategické vzťahy” krajín. “Je nám veľkou cťou privítať vás tu dnes, v čase nepokojov vo svete, keď Čína a Nemecko môžu nejakým spôsobom prispieť k ich upokojeniu,” uviedla.

Merkelová v piatok a sobotu hostí v Hamburgu summit krajín G20, na ktorom sa stretne náročná zostava svetových lídrov, ako americký prezident Donald Trump, ruský prezident Vladimir Putin či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Kancelárka sa však jasne vyjadrila, že sa bude snažiť napomôcť k dosiahnutiu dohôd a nebude sa upínať na staré konflikty.