Angela Merkelová vyzvala Líbyu, aby zlepšila podmienky v utečeneckých táboroch

BERLÍN 8. novembra (WebNoviny.sk) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala Líbyu, aby zlepšila podmienky pre stovky tisíc migrantov žijúcich v tamojších táboroch. Uviedla tiež, že krajina by sa mala postarať o zjednodušenie prístupu humanitárnych organizácií do stredísk pre utečencov.

Komisia Africkej únie v novembri vyhlásila, že 400-tisíc až 700-tisíc migrantov žije v líbyjských táboroch v neľudských podmienkach.

Merkelová vo štvrtok uviedla, že počas stretnutia s premiérom Faízom Sarrádžom v Berlíne zdôraznila, že túto šokujúcu situáciu je potrebné zlepšiť.

Do Líbye prichádza množstvo utečencov, ktorí sa potom snažia dostať cez Stredozemné more do Európy.