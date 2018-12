Angelina Jolie je špeciálnou vyslankyňou OSN a nevylučuje ani vstup do politiky

LONDÝN 28. decembra (WebNoviny.sk) – Americká herečka Angelina Jolie nevylučuje vstup do politiky. Ako vyhlásila v piatkovom rozhovore pre program Today na britskej rozhlasovej stanici BBC Radio 4, pred dvadsiatimi rokmi by sa tejto otázke zasmiala, no teraz už rozmýšľa inak.

„Úprimne, budem robiť čokoľvek, o čom si myslím, že môže priniesť zmenu,“ povedala moderátorovi Justinovi Webbovi. Štyridsaťtriročná herečka je aktuálne špeciálnou vyslankyňou Organizácie Spojených národov (OSN) pre otázku utečencov, no venuje sa aj otázke sexuálneho zneužívania žien a ochrane životného prostredia.

Jolie je podľa svojho názoru dostatočne silná na to, aby zniesla všetku surovosť a útoky, ktoré svet politiky momentálne prináša. „Vydržím toho dosť veľa,“ povedala, čím podľa agentúry AP narážala na búrlivý rozvod s Bradom Pittom. Na otázku, či by mohla byť na zozname tridsiatich-štyridsiatich demokratov, ktorí budú súperiť o demokratickú prezidentskú nomináciu, Jolie nezareagovala negatívne – naopak, odvetila len „ďakujem“.

Angelina Jolie

Angelina Jolie začala s herectvom už ako dieťa. Dcéra herca Jona Voighta po prvý raz zaujala vo videoklipe k singlu Anybody Seen My Baby? od legendárnych The Rolling Stones z roku 1997 a v tom istom roku aj v televíznej dráme George Wallace, po ktorej nasledovali filmy Podoby lásky (1998), Gia (1998) či Zberateľ kostí (1999). V roku 2000 získala Oscara za stvárnenie pacientky na psychiatrii v životopisnej dráme Narušenie (1999). Známa je aj z filmov 60 sekúnd (2000), Siedmy hriech (2001), Lara Croft – Tomb Raider: Kolíska života (2003), Svet zajtrajška (2004), Zlodej životov (2004), Alexander Veľký (2004), Pán a pani Smithovci (2005), Beowulf (2007), Wanted (2008), Turista (2010), Salt (2010), Vládkyňa zla (2014) či mysterióznej drámy Výmena (2008), ktorá jej vyniesla nomináciu na Oscara za hlavnú rolu.

V novembri 2013 si od americkej Akadémie filmových umení a vied prevzala humanitárnu cenu Jeana Hersholta. Ako režisérka sa podpísala pod dokument A Place in Time (2007) či snímky V krajine krvi a medu (2011), Nezlomný (2014), Pri mori (2015), v ktorom si tiež zahrala, a First They Killed My Father (2017). Okrem toho prepožičala hlas Tigrici v animovaných snímkach Kung Fu Panda (2008), Kung Fu Panda 2 (2011) a Kung Fu Panda 3 (2016). Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky britskej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.