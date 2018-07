Angelique Kerberová vo finále zdolala Serenu Williamsovú, prvýkrát sa stala víťazkou Wimbledonu

LONDÝN 14. júla (WebNoviny.sk) – Nemecká tenistka Angelique Kerberová sa po prvý raz v kariére stala víťazkou Wimbledonu.

V sobotňajšom finále Kerberová nasadená ako jedenásta zdolala dvadsaťpäťku turnaja a sedemnásobnú šampiónku Američanku Serenu Williamsovú za 65 minút 6:3, 6:3.

Víťazka ukončila zápas premeneným prvým mečbalom po skvelom podaní a nevydarenom returne súperky.

Tretí grandslamový titul Kerberovej

Tridsaťročná Kerberová odplatila o šesť rokov staršej súperke prehru z rozhodujúceho súboja o titul spred dvoch rokov, S. Williamsová vtedy zvíťazila 7:5, 6:3. Niekdajšia svetová jednotka Kerberová pridala do zbierky úspechov tretí grandslamový titul. Prvé dva získala v dosiaľ najúspešnejšom roku svojej kariéry 2016, keď zvíťazila na Australian Open aj US Open.

„Je pre mňa úžasné, že som si mohla opäť na Wimbledone zahrať vo finále. Mám radosť z návratu, nie som sklamaná. Som veľmi rada, že Angelique má tento titul. Chcem jej pogratulovať. Ona je úžasný človek, kamarátka, veľmi si to zaslúži. Mám ju rada,“ vravela v prvej reakcii zdolaná finalistka Serena Williamsová. „Serena, si veľký človek, šampión a inšpirácia pre nás všetkých. Som veľmi rada, že som mohla práve proti tebe hrať toto finále. Víťazstvo je pre mňa veľká vec. Sen sa stal skutočnosťou. Nikdy by som nepovedala, že môžem vyhrať najväčší turnaj na svete. Herne som sa však cítila dobre, tušila som, že to môže byť môj zápas. Teraz som šťastná, že som ďalšia Nemka po Steffi Grafovej s touto trofejou. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali a pomáhajú na čele s chlapmi z môjho tímu,“ skonštatovala Kerberová počas slávnostného odovzdávania trofejí.

Serena poskočí o 153 miest

Serena Williamsová vlani pre tehotenstvo vynechala obľúbený Wimbledon a teraz sa predstavila v desiatom londýnskom finále – desať mesiacov po narodení dcérky Olympie. Mladšia zo sestier Williamsových nerozšírila jagavú grandslamovú zbierku o 24. titul vo dvojhre a nevyrovnala rekord Austrálčanky Margarette Courtovej z turnajov veľkej štvorky.

Serena Williamsová bola pred Wimbledonom na 181. mieste rebríčky WTA, napriek tomu ju organizátori vzhľadom na jej zásluhy zaradili ako dvadsaťpäťku do turnajového „pavúka“. V pondelok sa bývalá svetová jednotka ocitne na 28. priečke, čiže poskočí o 153 miest. Kerberová sa posunie z desiateho na štvrté miesto. Tridsaťšesťročná Američanka a o 6 rokov mladšia Nemka odohrali len druhé wimbledonské finále tridsiatničiek v tzv. otvorenej tenisovej ére. V roku 1977 si to rozdali o titul vtedy 31-ročná Virginia Wadeová a 32-ročná Betty Stoveová. Serena sa nedočkala prekonania vlastného vekového rekordu z Australian Open 2017, kde triumfovala ako najstaršia šampiónka z tzv. Majors v open ére.