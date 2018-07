Angličania hlásia pred štvrťfinále so Švédmi zdravotné problémy, otázny je štart Kanea

MOSKVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Dosiaľ najlepší strelec futbalových majstrovstiev sveta 2018 v Rusku Angličan Harry Kane má problémy s chrbtom. Dvadsaťštyriročný útočník Tottenhamu Hotspur nastrieľal v doterajšom priebehu šampionátu šesť gólov v štyroch stretnutiach. Teraz však robí priaznivcom „Albiónu“ starosti. Jeho štart vo štvrťfinálovom stretnutí proti Švédsku je otázny.

„Máme informácie, že ho trápi boľavý chrbát. Pre mužstvo je to pritom jednoznačne kľúčový hráč. Zdravotné problémy majú aj Dele Alli a Kyle Walker. Zápas so Švédmi by sme mali zvládnuť, ale bude záležať na tom, kto z hráčov bude k dispozícii,“ uviedol pre isport.cz reportér televíze Sky Sports Rob Dorsett.

Anglicko sa vo štvrťfinále svetového šampionátu predstaví po dvanástich rokoch, duel proti Švédsku je na programe v sobotu 7. júla od 16.00 h SELČ v Samare.

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: