Anglická rocková kapela Foals vydá nový album, rozdelila ho na dve časti

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) – Anglická rocková kapela Foals tento rok uvedie na trh dva albumy. Svoju piatu štúdiovku Everything Not Saved Will Be Lost totiž rozdelila na dve časti a prvú z nich vydá už 8. marca. Druhú časť môžu priaznivci formácie očakávať na jeseň.

Foals Kapela Foals vznikla v roku 2005 v Oxforde a jej členmi sú Yannis Philippakis (spev, gitara), Jack Bevan (bicie), Jimmy Smith (gitara) a Edwin Congreave (klávesy). Zatiaľ vydali albumy Antidotes (2008), Total Life Forever (2010), Holy Fire (2013) a What Went Down (2015). S prvou štúdiovkou a ostatnými dvoma sa dostali v UK Charte do top 3. Ponúkli tiež niekoľko EP nahrávok a single ako napríklad Cassius, Inhaler, Spanish Sahara, Balloons alebo My Number. Podarilo sa im získať napríklad tri NME Awards či dve Q Awards alebo po dve nominácie na BRIT Awards a Mercury Prize.

Informácie pochádzajú z webstránky www.thefader.com a archívu agentúry SITA.