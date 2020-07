Anglická vláda sa v prípade referenda o brexite aktívne vyhýbala vyšetrovaniu ruského zasahovania, vyjadril sa výbor pre bezpečnosť

Výbor britského parlamentu pre bezpečnosť a spravodajské služby zverejnil správu o povahe ruského zasahovania do britskej politiky. Z nej vyplýva, že Spojené kráľovstvo bolo „jasne cieľom“ dezinformačných kampaní v čase jeho volieb, ale problému sa nikto nevenoval.

Výbor, ktorý cituje spravodajský portál BBC, sa vyjadril, že v prípade referenda o brexite sa vláda „aktívne vyhýbala“ vyšetrovaniu ruského zasahovania.

Nechceli sa tým zaoberať

Člen výboru Stewart Hosie sa počas tlačovej konferencie vyjadril, že nikto vo vláde sa ruským zasahovaním nechcel zaoberať a nikto nevedel, či sa Rusko pokúsilo zasahovať do referenda o členstve v Európskej únii v roku 2016 „pretože to nechceli vedieť“.

„Nie je žiaden posudok o zasahovaní Ruska do referenda, pretože nikto sa nechcel problému dotknúť ani trojmetrovou tyčou. Je to v ostrom rozpore s reakciou USA na hlásené zasahovanie do prezidentských volieb v roku 2016. Posudok ruského zasahovania do referenda mal byť a teraz musí byť a verejnosť musí poznať výsledky tohto posudku,“ povedal Hosie.

Podľa jeho kolegu Kevana Jonesa zase vláda „sklamala“, keď nezakročila ani v prípade možného zasahovania do referenda o nezávislosti Škótska v roku 2014.

Zdržiavali zverejnenie

Výbor tiež skritizoval vládu za to, že odložila zverejnenie správy. Správu mali zverejniť ešte pred decembrovými parlamentnými voľbami. Podľa kritikov to vláda zdržiavala, Downing Street to však popiera. Podľa Jonesa „neexistoval dôvod“ na to, aby premiér neodsúhlasil zverejnenie skôr.

Vyšetrovanie výboru pokrýva viacero tém, vrátane dezinformačných kampaní, kybernetických taktík a Rusov žijúcich v Spojenom kráľovstve, a tvrdí, že krajina bola „popredným cieľom“ Ruska. Veľa „vysoko citlivých“ informácií zo správy však nezverejnia, pretože existujú obavy, že by to Rusko mohlo použiť ako dôkaz na vyhrážanie sa Británii.