Anglicko a Kosovo odohrali bizarný zápas v kvalifikácii o Euro 2020, zrodil sa „hokejový“ výsledok

Futbalisti Kosova skórovali v Anglicku už po 34 sekundách, ale nakoniec odchádzali zo St Mary’s Stadium v Southamptone s očakávanou prehrou. Aj keď konečný „hokejový“ výsledok 5:3 pre suverénneho lídra A-skupiny (12 bodov a skóre 19:4) zase taký očakávaný nebol.

„Naozaj bizarný zápas. Tak ako sme hrali dobre v ofenzíve, tak zlé to bolo v defenzívnej činnosti. Hráči nepotrebujú odo mňa počuť, aké robia chyby. Oni to vedia, len sa musia zlepšiť,“ uviedol tréner Anglicka Gareth Southgate.

Jeho zverenci ešte v prvom polčase strelili päť gólov, ale po zmene strán dvakrát inkasovali. Devätnásťročný krídelník Jadon Sancho skóroval dvakrát v rozpätí dvoch minút a boli to jeho prvé dva góly na reprezentačnej úrovni medzi dospelými.

Berisha strelil dva góly

Na obrate sa gólovo podieľali aj Raheem Sterling a Harry Kane a vlastným gólom aj Mergim Vojvoda. Kosovský líder Valon Berisha strelil dva góly do anglickej bránky a v druhom polčase pridal presný zásah hostí aj Vedat Muriqi z pokutového kopu.

Kosovo síce prišlo o 15-zápasovú sériu neporazenosti, ale v súboji s vysokým favoritom neprepadlo. „Bol to šialený zápas. Som nadšený tým, že som strelil prvé dva góly za Anglicko,“ uviedol Jadon Sancho. „Neviem, či to bolo intenzitou hry alebo tlakom. V mnohých ohľadoch to však je lepšia skúsenosť ako vyhrať zápas päť či šesťgólovým rozdielom,“ myslí si tréner Southgate, cituje ho portál global.espn.com.

Sancho prekonal Rooneyho

Štatistiky BBC pripomínajú, že Kosovo je prvým tímom po 12 rokoch, ktorý strelil Anglicku tri góly na jeho pôde v súťažnom zápase. V roku 2007 sa to podarilo Chorvátom. Zároveň Angličania odohrali tri päťgólové zápasy v jednom kalendárnom roku prvýkrát od roku 1960.

Štrnásť anglických gólov v troch domácich dueloch je najviac spomedzi všetkých účastníkov kvalifikácie o postup na ME 2020. „Jadon Sancho sa vo veku 19 rokov a 169 dní stal najmladším hráčom, ktorý skóroval v anglickej reprezentácii od čias Waynea Rooneyho v roku 2004. Vtedy strelil gól Chorvátom vo veku 18 rokov a 241 dní,“ pripomína portál BBC.