Anglicko vstupuje do prísnejšieho lockdownu, najhoršie týždne majú nemocnice ešte len pred sebou

Anglicko vstupuje do nového lockdownu, ktorý bude platiť prinajmenšom do polovice februára. V pondelok večer to oznámil britský premiér Boris Johnson, ktorý varoval, že nadchádzajúce týždne budú „zatiaľ najhoršie“ a tiež vysvetlil, že nemocnice sú pod najväčším tlakom v dôsledku ochorenia COVID-19 od začiatku pandémie. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Ľudia v Anglicku musia zostať doma a vychádzať len za obmedzených okolností, ako sú napríklad základné zdravotné potreby, nakupovanie potravín, cvičenie a práca, ktorá sa nedá robiť z domu. Pre väčšinu žiakov a študentov budú školy zatvorené a prejdú na diaľkové vzdelávanie.

Budú pokračovať takzvané bubliny pre podporu a starostlivosť o deti, mimo toho sa však ľudia môžu stretnúť len s jednou osobou z inej domácnosti pri cvičení vonku. Pokračovať tiež môžu svadby a pohreby, ale za obmedzenej účasti.

Lockdown aj v Škótsku

Johnson uviedol, že nový variant vírusu, ktorý je o 70 percent prenosnejší, sa „frustrujúco a znepokojujúco šíri“ a počet pacientov s ochorením COVID-19 je v anglických nemocniciach o 40 percent vyšší ako počas prvého vrcholu pandémie. Ako však podotkol, opatrenia by mohlo pomôcť zmierniť zaočkovanie prvých štyroch prioritných skupín obyvateľov do polovice februára.

V stredu budú o nových pravidlách lockdownu hlasovať poslanci v britskom parlamente. V ten istý deň by sa opatrenia mali uzákoniť.

V utorok vstupuje do lockdownu aj Škótsko. Tamojšia líderka Nicola Sturgeonová vydala nariadenie v pondelok s tým, že bude platiť do konca januára. Opatrenia, ktoré platia pre škótsku pevninu a ostrov Skye, tiež zahŕňajú zatvorenie škôl, miest bohoslužieb i skupinové cvičenie.

Rekordný denný prírastok

Wales je pod lockdownom od 20. decembra a školy sú tam zatvorené pre väčšinu žiakov do 18. januára. V Severnom Írsku začal platiť šesťtýždňový lockdown 26. decembra. Každá z krajín Spojeného kráľovstva si určuje vlastné protipandemické opatrenia.

V pondelok Spojené kráľovstvo oznámilo rekordný denný prírastok 58 784 prípadov nákazy koronavírusom. Zároveň tiež úrady potvrdili ďalších 407 úmrtí ľudí v rámci 28 dní od pozitívneho testu.