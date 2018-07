Anglický futbalový útočník Wayne Rooney strelil svoj prvý gól v Major League Soccer

WASHINGTON 29. júla (WebNoviny.sk) – Niekdajší anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney strelil svoj premiérový gól v zámorskej Major League Soccer (MLS). Útočník DC United skóroval v 33. min sobotňajšieho duelu proti Coloradu Rapids, čím prispel k triumfu United 2:1.

Tridsaťdvaročný rodák z Liverpoolu zužitkoval pas Argentínčana Luciana Acostu a poslal loptu do siete pomedzi nohy niekdajšieho spoluhráča z Manchestru United Tima Howarda v bránke Rockies. Angažmán v USA je pre Rooneyho prvý mimo Britských ostrovov.

S 208 gólmi druhý najlepší strelec v histórii Premier League začal s futbalom v Evertone, odkiaľ v roku 2004 prestúpil do Manchestru United. V tíme „červených diablov“ pôsobil až do leta 2017, keď sa vrátil späť do Goodison Parku.