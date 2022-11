Ani Heger, ani Matovič. Slovensku vládne Kollár. Na vleky vlekov amen (komentár)

Ani premiér Eduard Heger, ani jeho stranícky líder Igor Matovič. Zdá sa, že o všetkom rozhoduje predseda parlamentu Boris Kollár. Heger mlčí, Matovič iba pritakáva a Kollár si robí svoje.

V parlamente presadí takmer všetko a pritom vôbec nepozerá, čí mu v tom pomôžu napríklad extrémisti z ĽSNS alebo niekto iný z podobného opozičného spektra. Pre neho je všetko dovolené, aj keď ide o jeho vlastný biznis.

Konflikt záujmov? Preboha, nie

Priam drzý návrh sa zrodil pri poslednom rokovaní o novele zákona o DPH. Bez vedomia ostatných v koalícii poslanci z Kollárovej „rodiny“ na poslednú chvíľu navrhli znížiť DPH na vleky a akvaparky.

V normálnej situácii by sa tým parlament asi ani nezaoberal a rýchlo by to zmietol zo stola, ale tentoraz šlo o záujem samotného predsedu parlamentu, lebo on osobne vlastní lyžiarske stredisko na Donovaloch a prečo mu nevyhovieť. Treba dodať, že osud celej vlády závisí práve od Kollára a všetko je jasné.